الرابع.. مبابو إلى فولام

الأربعاء، 27 يوليه 2022 - 12:49

كتب : FilGoal

كيفن مبابو بقميص فولام

أعلن نادي فولام الإنجليزي تعاقده مع السويسري كيفن مبابو قادما من فولفسبورج الألماني.

وسيتمد عقد ابن الـ27 عاما مع الصاعد حديثا للدوري الإنجليزي حتى 2025 مع إمكانية التمديد لعام آخر.

وبحسب سكاي سبورتس، فإن قيمة انتقال اللاعب هي 5.5 مليون يورو مع بعض الإضافات ونسبة من إعادة البيع المستقبلي.

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وقال مبابو في تصريحات للموقع الرسمي للنادي: "أنا سعيد لوجودي هنا كلاعب في نادي فولهام لكرة القدم">

وأضاف "إنه أمر مريح ويمكنني الآن التركيز على أهدافي وأهداف النادي، ومساعدة الفريق على تحقيق النجاح".

وأتم "الخطوة الأولى هي البقاء في الدوري الممتاز، والبقاء في الدوري ثم لماذا لا تستهدف المراكز العشرة الأولى؟".

مبابو لعب 83 مباراة مع فولفسبورج، سجل خلالها ثلاثة أهداف وصنع خمسة آخرين.

ابن الـ27 عاما سبق له اللعب في البريميرليج مع نيوكاسل من 2015 إلى 2016، وشارك مع الفريق الأول في خمس مباريات.

مبابو سيكون رابع صفقات فولام بعد أندريس بيريرا من مانشستر يونايتد وبالينيا من سبورتنج لشبونة ومانور سولومون معارا من شاختار.

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