بعد 40 يوما فقط.. المنيا يقيل مدربه ويعين أمير عزمي مجاهد
الأربعاء، 27 يوليه 2022 - 00:07
كتب : رضا السنباطي
أعلن مجلس إدارة نادي المنيا تعيين أمير عزمي مجاهد مديرا فنيا للفريق خلال الفترة المقبلة.
ويأتي أمير عزمي مجاهدا خلفا لـ عمر جمال الذي رحل بعد 40 يوما فقط من تعيينه على رأس الفريق.
ويضم الجهاز الفني الجديد للفيرق إيهاب محمد مدربا عاما، بالإضافة إلى أحمد عصمت مخططاً للأحمال.
كما قرر مجلس الإدارة تعيين جمال سالم كمديرا للكرة في النادي.
وينشط نادي المنيا في القسم الثاني من الدوري المصري وكان قد أنهى موسمه في المركز الخامس في ترتيب مجموعة الصعيد برصيد 49 نقطة ليرحل بعدها أبو العينين شحاتة.
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