صلاح مرشح لجائزة شخصية العام في إنجلترا

الثلاثاء، 26 يوليه 2022 - 18:07

كتب : FilGoal

صور تجديد محمد صلاح لتعاقده مع ليفربول

ترشح محمد صلاح لاعب ليفربول ومنتخب مصر للحصول على جائزة الشخصية الرياضية الأفضل في عام 2022 في بريطانيا والتي ستقدم من منظمة “Ethnicity Awards”.

محمد صلاح

النادي : ليفربول

ودخل صلاح ضمن قائمة من 10 رياضيين سيتم الاختيار من بينهم للحصول على الجائزة.

وجاءت القائمة كالآتي:

أخبار متعلقة
كرة سلة - الاتحاد السكندري يكشف لـ في الجول حقيقة احتراف أنس أسامة.. وموقف القيد والمحترف حوار – مصطفى محمد: مكالمة المدرب أقنعتني بمشروع نانت.. ولم أكن أعرف النادي بالتحديد الصفقة الرابعة.. باريس يعلن ضم موكيلي التشكيل - عنتر يعوض غياب عموري في المصري.. والشيمي أساسي مع إيسترن

محمد صلاح لاعب ليفربول – العداء أليكس يي – بوكايو ساكا لاعب أرسنال – العدائة دينا أشير سميث – دومينيك كالفيرت لوين لاعب إيفرتون – الرباعة كارنجيت كاور باينس – لاعبة ألعاب القوى كاترينا جونسون تومسون – العداء مو فرح – الملاكمة ناتاشا جوناس – سائق الدراجات نيكولاس دلاميني.

ويعد صلاح ودلاميني الوحيدين من المرشحين أصحاب الجنسيات الغير بريطانية.

وسيتم اختيار الفائز بالجائزة بناء على تصويت الجماهير عبر موقع المنظمة.

وكان ليفربول قد أعلن تجديد عقد صلاح في الأول من يوليو الجاري.

ولعب صلاح 253 مباراة بالقميص الأحمر، سجل خلالها 156 هدفا وصنع 58، ليشارك إجمالا في 214 هدفا.

ومنذ وصوله إلى الدوري الإنجليزي، كان الأكثر تسجيلا بـ 118 هدفا، والأكثر تسديدا بـ 302 مرة، والأكثر فوزا بالاستحواذ في الثلث الأخير بـ 151 مرة، والأكثر لمسا للكرة داخل منطقة جزاء الخصم بـ 1571 لمسة، والأكثر حصولا على الفرص الكبيرة بـ 183 فرصة.

وحصل صلاح على جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي عن الموسم الماضي والمقدمة من رابطة اللاعبين المحترفين.

كما حصل صلاح على جائزة هداف الدوري الإنجليزي.

اقرأ أيضا:

خاص – سلة الأهلي تضم نجم الزمالك السابق

5 قرارات من الإسماعيلي

تصريحات قوية من عصام عبد الفتاح

بايرن ميونيخ يضم مهاجما مواليد 2005

"إفريقيا لم تنجب مثل معلول"

محمد صلاح رياضي العام في بريطانيا
نرشح لكم
للمرة الأولى.. سيدة تتولى رئاسة رابطة الدوري الإنجليزي ليكيب: شمايكل يقترب من الانتقال لـ نيس الفرنسي تقرير: تصريحات من ليون تفتح الباب أمام أرسنال لمحاولة ضم باكيتا ساعة الحسم؟ رونالدو يصل مقر تدريبات يونايتد.. وفيرجسون يتواجد ديلي ميل: لايبزج سيحاول إعادة فيرنر من تشيلسي تقرير: مانشستر سيتي يستعد لتحسين عرضه بشأن كوكوريا ذا أثليتك: رونالدو يعود إلى مانشستر مهاجم تشيلسي يبتعد؟ سكاي: وست هام حسم صفقة سكاماكا
أخر الأخبار
المثلوثي: طوينا صفحة الكأس من أجل الدوري.. معلول من أساطير الأهلي والضغط في مصر أكبر من تونس 4 دقيقة | الكرة المصرية
سموحة يجدد عقد الهاني سليمان 28 دقيقة | الكرة المصرية
يوفنتوس يعلن رحيل رامسي 28 دقيقة | ميركاتو
بيان من اتحاد الكرة عن التسجيل الصوتي لمباراة الأهلي والجونة 42 دقيقة | الكرة المصرية
للموسم الثاني على التوالي.. الهلال يحصد لقب الدوري السوداني 44 دقيقة | الوطن العربي
مباشر في الدوري - المصري (0)-(1) إيسرتن كومباني.. جووول أول 52 دقيقة | الكرة المصرية
مدرب نانت: مصطفى محمد كالأسد في القفص.. ونعمل على تحقيق أمرين معه 58 دقيقة | المحترفون
رافينيا عن هدفه أمام ريال مدريد: الأول من الكثير سأسجلهم في الكلاسيكو 59 دقيقة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 في الجول يكشف أسباب غياب سداسي الزمالك عن مواجهة الأهلي في نهائي الكأس 2 مرتضى: أتممنا ضم 9 لاعبين لـ الزمالك.. وليس لدي علاقة بما حدث في الشوط الثاني ضد الأهلي 3 زيزو يعتذر لـ ياسر إبراهيم 4 خبر في الجول - خصومات مالية وتجميد مستحقات.. قرارات الأهلي بعد خسارة كأس مصر