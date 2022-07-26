صلاح مرشح لجائزة شخصية العام في إنجلترا

ترشح محمد صلاح لاعب ليفربول ومنتخب مصر للحصول على جائزة الشخصية الرياضية الأفضل في عام 2022 في بريطانيا والتي ستقدم من منظمة “Ethnicity Awards”.

محمد صلاح النادي : ليفربول

ودخل صلاح ضمن قائمة من 10 رياضيين سيتم الاختيار من بينهم للحصول على الجائزة.

وجاءت القائمة كالآتي:

محمد صلاح لاعب ليفربول – العداء أليكس يي – بوكايو ساكا لاعب أرسنال – العدائة دينا أشير سميث – دومينيك كالفيرت لوين لاعب إيفرتون – الرباعة كارنجيت كاور باينس – لاعبة ألعاب القوى كاترينا جونسون تومسون – العداء مو فرح – الملاكمة ناتاشا جوناس – سائق الدراجات نيكولاس دلاميني.

ويعد صلاح ودلاميني الوحيدين من المرشحين أصحاب الجنسيات الغير بريطانية.

وسيتم اختيار الفائز بالجائزة بناء على تصويت الجماهير عبر موقع المنظمة.

وكان ليفربول قد أعلن تجديد عقد صلاح في الأول من يوليو الجاري.

ولعب صلاح 253 مباراة بالقميص الأحمر، سجل خلالها 156 هدفا وصنع 58، ليشارك إجمالا في 214 هدفا.

ومنذ وصوله إلى الدوري الإنجليزي، كان الأكثر تسجيلا بـ 118 هدفا، والأكثر تسديدا بـ 302 مرة، والأكثر فوزا بالاستحواذ في الثلث الأخير بـ 151 مرة، والأكثر لمسا للكرة داخل منطقة جزاء الخصم بـ 1571 لمسة، والأكثر حصولا على الفرص الكبيرة بـ 183 فرصة.

وحصل صلاح على جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي عن الموسم الماضي والمقدمة من رابطة اللاعبين المحترفين.

كما حصل صلاح على جائزة هداف الدوري الإنجليزي.

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