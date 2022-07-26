كرة سلة - الأهلي يضم والتر هودج

الثلاثاء، 26 يوليه 2022 - 17:34

كتب : محمد سمير

والتر هودج - لاعب سلة الزمالك

أعلن النادي الأهلي تعاقده مع والتر هودج المحترف البورتريكي لتدعيم فريق رجال السلة.

وعلم FilGoal.com أن التعاقد مع هودج لمدة موسم واحد.

وكشف الأهلي بشكل رسمي تعاقده مع والتر هودج للموسم الجديد.

أخبار متعلقة
كرة سلة - روي رانا: أتمنى الاستمرار مع مصر.. وسنستعد لتونس بمواجهة فرق أمريكية خبر في الجول - كرة سلة.. الأهلي يتعاقد مع والتر هودج كرة سلة – رجال الأرز برأس مرفوع.. لبنان يخسر لقب آسيا أمام أستراليا كرة سلة - في انتظار من سيقيد أنس أسامة؟ الاتحاد المصري يعلن موعد فتح باب تسجيل اللاعبين

ويستعد الأهلي لخوض منافسات البطولة العربية في الفترة من 5 إلى 15 أكتوبر المقبل في الكويت.

وكان الأهلي قد حصد لقب النسخة الأخيرة من البطولة العربية للأندية والتي أقيمت في الإسكندرية.

وسبق أن ارتدى اللاعب قميص سلة الزمالك في 2021 وقاد الفريق لحصد بطولة إفريقيا لكرة السلة BAL والدوري المصري.

وحصد هودج لقب أفضل لاعب في بطولة إفريقيا والدوري المصري بذلك الموسم.

ويبلغ والتر هودج من العمر 35 عاما وسبق له اللعب في الدوري اللبناني والروسي، وظهر تألقه بشدة مع نادي هومنتمن اللبناني.

وتوج الأهلي الموسم الماضي بلقب الدوري بعد التفوق الاتحاد السكندري في المباراة النهائية.

وكان أوجستي قد توج مع الفريق بدوري السوبر للمحترفين، ودوري المرتبط وكأس مصر والبطولة العربية للأندية.

وينهي هودج مشواره مع فريقه البورتريكي في أغسطس قبل الانضمام للأهلي.

اقرأ أيضا:

5 قرارات من الإسماعيلي

تصريحات قوية من عصام عبد الفتاح

بايرن ميونيخ يضم مهاجما مواليد 2005

"إفريقيا لم تنجب مثل معلول"

والتر هودج الأهلي الدوري المصري كرة سلة
نرشح لكم
كرة سلة - الاتحاد السكندري يكشف لـ في الجول حقيقة احتراف أنس أسامة.. وموقف القيد والمحترف خبر في الجول - كرة سلة.. الأهلي يتعاقد مع والتر هودج مدرب تنس طاولة فلسطين لـ في الجول: الاحتلال منع بعض لاعبينا من المشاركة في بطولة غرب آسيا كرة سلة - في انتظار من سيقيد أنس أسامة؟ الاتحاد المصري يعلن موعد فتح باب تسجيل اللاعبين تنس – ميار شريف تتراجع مركزين في التصنيف العالمي يد - سيف الدرع يطير إلى فرنسا للانضمام إلى ليموج كرة سلة - يبحث عن لقبه الأول.. منتخب لبنان يتأهل لنهائي آسيا بعد فوز مثير على الأردن كرة سلة – الاتحاد يتعاقد مع الأمريكي كيندال ديكيس
أخر الأخبار
مدرب نانت: مصطفى محمد كالأسد في القفص.. ونعمل على تحقيق أمرين معه 6 دقيقة | المحترفون
رافينيا عن هدفه أمام ريال مدريد: الأول من الكثير سأسجلهم في الكلاسيكو 6 دقيقة | الكرة الأوروبية
مباشر الدوري المصري - غزل المحلة ضد سيراميكا كليوبترا 8 دقيقة | الكرة المصرية
صلاح مرشح لجائزة شخصية العام في إنجلترا 10 دقيقة | الدوري الإنجليزي
كرة سلة - الاتحاد السكندري يكشف لـ في الجول حقيقة احتراف أنس أسامة.. وموقف القيد والمحترف 15 دقيقة | رياضات أخرى
حوار – مصطفى محمد: مكالمة المدرب أقنعتني بمشروع نانت.. ولم أكن أعرف النادي بالتحديد 18 دقيقة | المحترفون
التشكيل - عنتر يعوض غياب عموري في المصري.. والشيمي أساسي مع إيسترن 24 دقيقة | الكرة المصرية
الصفقة الرابعة.. باريس يعلن ضم موكيلي 33 دقيقة | ميركاتو
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 في الجول يكشف أسباب غياب سداسي الزمالك عن مواجهة الأهلي في نهائي الكأس 2 مرتضى: أتممنا ضم 9 لاعبين لـ الزمالك.. وليس لدي علاقة بما حدث في الشوط الثاني ضد الأهلي 3 زيزو يعتذر لـ ياسر إبراهيم 4 خبر في الجول - خصومات مالية وتجميد مستحقات.. قرارات الأهلي بعد خسارة كأس مصر