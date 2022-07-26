كرة سلة - الأهلي يضم والتر هودج

أعلن النادي الأهلي تعاقده مع والتر هودج المحترف البورتريكي لتدعيم فريق رجال السلة.

وعلم FilGoal.com أن التعاقد مع هودج لمدة موسم واحد.

وكشف الأهلي بشكل رسمي تعاقده مع والتر هودج للموسم الجديد.

ويستعد الأهلي لخوض منافسات البطولة العربية في الفترة من 5 إلى 15 أكتوبر المقبل في الكويت.

وكان الأهلي قد حصد لقب النسخة الأخيرة من البطولة العربية للأندية والتي أقيمت في الإسكندرية.

وسبق أن ارتدى اللاعب قميص سلة الزمالك في 2021 وقاد الفريق لحصد بطولة إفريقيا لكرة السلة BAL والدوري المصري.

وحصد هودج لقب أفضل لاعب في بطولة إفريقيا والدوري المصري بذلك الموسم.

ويبلغ والتر هودج من العمر 35 عاما وسبق له اللعب في الدوري اللبناني والروسي، وظهر تألقه بشدة مع نادي هومنتمن اللبناني.

وتوج الأهلي الموسم الماضي بلقب الدوري بعد التفوق الاتحاد السكندري في المباراة النهائية.

وكان أوجستي قد توج مع الفريق بدوري السوبر للمحترفين، ودوري المرتبط وكأس مصر والبطولة العربية للأندية.

وينهي هودج مشواره مع فريقه البورتريكي في أغسطس قبل الانضمام للأهلي.

video:1

اقرأ أيضا:

5 قرارات من الإسماعيلي

تصريحات قوية من عصام عبد الفتاح

بايرن ميونيخ يضم مهاجما مواليد 2005

"إفريقيا لم تنجب مثل معلول"