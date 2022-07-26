حوار – مصطفى محمد: مكالمة المدرب أقنعتني بمشروع نانت.. ولم أكن أعرف النادي بالتحديد

قال مصطفى محمد مهاجم نانت الفرنسي إن مكالمة المدير الفني للفريق أنطوان كومباريه كانت سببا رئيسيا في إقناعة بمشروع نانت للانضمام إليه خلال الانتقالات الصيفية الجارية.

مصطفى محمد النادي : نانت نانت

وانضم مصطفى محمد إلى نانت قادما من جالاتا سراي التركي على سبيل الإعارة لموسم مع أحقية شراء.

وأجرى نانت اليوم الثلاثاء مؤتمرا صحفيا لتقديم مصطفى محمد لاعبا رسميا في صفوف الفريق.

وعما أقنعه بمشروع نانت قال مهاجم منتخب مصر: "أود أولا توجيه الشكر للمدرب الذي اتصل بي وأقنعني وشجعني على القدوم إلى الفريق".

وواصل "أريد أن أكون جزءا من تاريخ هذا النادي وأريد خوض التحديات وتحقيق الانتصارات".

وعن أبرز إمكانياته قال: "أنا قوي بدنيا وأركض سريعا ولدي رؤية جيدة في الملعب".

وبسؤاله هل كان أمامه فرصة سابقة للانتقال إلى الدوري الفرنسي قال: "نعم كنت قريبا من سانت إيتيان لكن جالاتا سراي قرر بقائي، والآن كل شيء يسير على ما يرام".

وعن هل كان يعرف نانت قبل الانضمام إلى الفريق أجاب مصطفى محمد "كان لدي بعض المعارف ومدير أعمالي كان فرنسيا ولكنني لم أكن أعرف نانت على وجه التحديد".

أما عن كيفية استقباله في النادي قال: "الكل استقبلني بشكل جيد وأود شكر الجميع، لقد اتصل بي المدرب كما قلت ومنذ قدومي إلى هنا وكل شيء يسير على أفضل ما يرام".

وعن عائق اللغة الفرنسية أوضح "نتحدث في أغلب الوقت بالإنجليزية".

وبسؤاله عن كأس السوبر الفرنسي ضد باريس سان جيرمان قال: "نحن نعد أنفسنا بأفضل شكل، إنها مباراة هامة ونحن نحضر أنفسنا ذهنيا".

ويلتقي نانت مع سان جيرمان في كأس السوبر الفرنسي في الـ31 من شهر يوليو الجاري.

وبسؤاله عن مستواه البدني قال: "لقد بدأت الإعداد للموسم منذ الرابع من شهر يوليو الجاري مع جالاتا سراي وخضت مباراتين مع الفريق وأنا أسير بشكل جيد".

وعن هل كان يعرف أي من لاعبي الفريق قال: "لا لكنني رأيت عدة مباريات للفريق فلم أكن أتخيل أن أتي إلى هنا، كل شيء سار سريعا وشاهدت أيضا نهائي الكأس ضد نيس".

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