كرة سلة - الاتحاد السكندري يكشف لـ في الجول حقيقة احتراف أنس أسامة.. وموقف القيد والمحترف

كشف حازم الرّجال أمين صندوق نادي الاتحاد السكندري وعضو لجنة كرة السلة بالنادي حقيقة ما يثار بشأن مستقبل أنس أسامة مع الفريق.

وكان الاتحاد السكندري قد أعلن في شهر يونيو الماضي تعاقده مع أنس أسامة لتدعيم رجال السلة لمدة ثلاثة مواسم.

وأشارت تقارير إلى نية الاتحاد احتراف اللاعب الموسم المقبل بسبب أزمة القيد بين النادي السكندري والزمالك.

وقال حازم الرجال أمين صندوق الاتحاد السكندري لـ FilGoal.com: "لا توجد أي نية لرحيل أنس أسامة".

وكشف أمين صندوق الاتحاد السكندري "التعاقد مع أنس أسامة لا يسمح له بالرحيل أو الاحتراف من الأساس".

وشدد عضو لجنة كرة السلة "ننتظر موعدنا في تسجيل قيد اللاعبين لقيد أنس أسامة بشكل طبيعي".

وأعلن الاتحاد المصري لكرة السلة موعد استقبال قوائم الفرق للموسم الجديد.

ومن المقرر أن يسجل الاتحاد السكندري لاعبيه يوم 10 من شهر أغسطس المقبل.

وأضاف حازم الرجال "يستعد فريق الرجال في الوقت الحالي للبطولة العربية المقرر لها في أكتوبر".

وتابع "يخوض فريق رجال السلة معسكرا في صربيا مع بداية سبتمبر ولمدة 12 يوما".

وتقام البطولة العربية لأندية السلة في الفترة من 5 إلى 15 أكتوبر المقبل في الكويت.

واختتم أمين صندوق مجلس الاتحاد السكندري تصريحاته "تعاقدنا مع كيندال ديكس بناء على رغبة المدير الفني في المركز الذي يحتاجه الفريق".

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