رفض جديد.. رئيس أتليتكو: لا أعرف من اخترع تلك القصة فمن المستحيل ضمه

الثلاثاء، 26 يوليه 2022 - 21:20

كتب : FilGoal

هدف كريستيانو رونالدو أمام توتنام

استبعد إنريكي سيريزو رئيس أتليتكو مدريد إمكانية ضم كريستيانو رونالدو لصفوف فريقه مؤكدا أن تلك القصص مستحيلة.

وتحدث رئيس أتليتكو لإذاعة "كادينا كوبي" الإسبانية قائلا: "لا أعرف من اخترع قصة كريستيانو".

وواصل "لكن من المستحيل عمليا بالنسبة له الانتقال إلى أتليتكو مدريد".

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وكانت بعض التقارير الصحفية ربطت رونالدو الهداف التاريخي لريال مدريد ولاعب مانشستر يونايتد الحالي بالانتقال إلى صفوف أتليتكو الموسم المقبل.

وينتهي تعاقد رونالدو مع يونايتد بنهاية الموسم المقبل ويمكن تمديده لعام آخر.

وشهد اليوم حضور رونالدو لمانشستر لأول مرة الصيف الجاري بعد تخلفه عن التواجد في التدريبات والسفر مع الفريق في جولته التحضيرية بداعي ظروف عائلية.

وجاء ذلك عقب تقدمه بطلب للرحيل عن النادي بعد عدم مشاركته في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وخلال الموسم الماضي شارك رونالدو في 38 مباراة سجل خلالهم 24 هدفا وصنع ثلاثة آخرين.

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