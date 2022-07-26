وكيل هودج لـ في الجول: مفاوضات الأهلي لم تستغرق وقتا.. ودور أوجوستي

الثلاثاء، 26 يوليه 2022 - 20:50

كتب : عمرو عبد المنعم

والتر هودج - كرة سلة

كشف اليوناني توماس بابادوبولوس وكيل أعمال والتر هودج عن عدم استغراق وقتا طويلا في مفاوضات الأهلي لضم اللاعب.

وأعلن الأهلي تعاقده مع والتر هودج لمدة موسم لتدعيم فريق رجال السلة.

وقال بابادوبولوس لـ FilGoal.com: "المفاوضات مع الأهلي لم تستغرق وقتا طويلا".

أخبار متعلقة
كرة سلة - الاتحاد السكندري يكشف لـ في الجول حقيقة احتراف أنس أسامة.. وموقف القيد والمحترف كرة سلة - الأهلي يضم والتر هودج كرة سلة - روي رانا: أتمنى الاستمرار مع مصر.. وسنستعد لتونس بمواجهة فرق أمريكية كرة سلة - في انتظار من سيقيد أنس أسامة؟ الاتحاد المصري يعلن موعد فتح باب تسجيل اللاعبين

وأضاف "الأهلي أحد أكبر الأندية العربية والإفريقية ويتمتع بشعبية كبيرة بالإضافة لكونه يتمتع بقدر كبير من الاحترافية".

وعن سير المفاوضات أوضح وكيل هودج "بدأت المفاوضات منذ ثلاثة أسابيع تقريبا وسارت الأمور بسرعة وجدية كبيرة".

وبالحديث عن أوجستي بوش المدير الفني لسلة الأهلي قال وكيل هودج: "بالطبع ساهم المدرب الإسباني بشكل كبير في انضمام هودج".

واختتم توماس بابادوبولوس تصريحاته "هودج وأوجستي أصدقاء على المستوى الشخصي وتدرب اللاعب تحت قيادته من قبل لذلك يعرف كل منهما الآخر بصورة جيدة".

ويستعد الأهلي لخوض منافسات البطولة العربية في الفترة من 5 إلى 15 أكتوبر المقبل في الكويت.

وكان الأهلي قد حصد لقب النسخة الأخيرة من البطولة العربية للأندية والتي أقيمت في الإسكندرية.

وسبق أن ارتدى اللاعب قميص سلة الزمالك في 2021 وقاد الفريق لحصد بطولة إفريقيا لكرة السلة BAL والدوري المصري.

وحصد هودج لقب أفضل لاعب في بطولة إفريقيا والدوري المصري بذلك الموسم.

ويبلغ والتر هودج من العمر 35 عاما وسبق له اللعب في الدوري اللبناني والروسي، وظهر تألقه بشدة مع نادي هومنتمن اللبناني.

وينهي هودج مشواره مع فريقه البورتريكي في أغسطس قبل الانضمام للأهلي.

اقرأ أيضا

الأهلي يعلن ضم هودج

الاتحاد يكشف حقيقة احتراف أنس أسامة

مصطفى محمد يكشف سبب اقتناعه بالانضمام إلى نانت

صلاح مرشح لجائزة جديدة في إنجلترا

كرة سلة والتر هودج
نرشح لكم
اتحاد السلة يكشف لـ في الجول موقف بطولة إفريقيا لأندية السيدات.. والفرق المشاركة كرة سلة - الاتحاد السكندري يكشف لـ في الجول حقيقة احتراف أنس أسامة.. وموقف القيد والمحترف كرة سلة - الأهلي يضم والتر هودج خبر في الجول - كرة سلة.. الأهلي يتعاقد مع والتر هودج مدرب تنس طاولة فلسطين لـ في الجول: الاحتلال منع بعض لاعبينا من المشاركة في بطولة غرب آسيا كرة سلة - في انتظار من سيقيد أنس أسامة؟ الاتحاد المصري يعلن موعد فتح باب تسجيل اللاعبين تنس – ميار شريف تتراجع مركزين في التصنيف العالمي يد - سيف الدرع يطير إلى فرنسا للانضمام إلى ليموج
أخر الأخبار
رفض جديد.. رئيس أتليتكو: لا أعرف من اخترع تلك القصة فمن المستحيل ضمه 14 دقيقة | الدوري الإنجليزي
ضربة جديدة لـ تشيلسي.. سبورت: اجتماع بين ممثلي باريس وإنتر من أجل شكرينيار 41 دقيقة | الكرة الأوروبية
وكيل هودج لـ في الجول: مفاوضات الأهلي لم تستغرق وقتا.. ودور أوجوستي 43 دقيقة | رياضات أخرى
في رابع مواجهاته ضد إيسترن كومباني.. المصري يخسر للمرة الأولى منذ عودة حسام حسن 49 دقيقة | الكرة المصرية
مباشر الدوري المصري – الاتحاد (1) - (0) إنبي.. جوووول بواتنج 50 دقيقة | الكرة المصرية
قائمة الأهلي - عودة ديانج وزياد طارق وغياب عبد المنعم وصلاح محسن أمام مصر للمقاصة 58 دقيقة | الكرة المصرية
الحناوي يخفق لأول مرة.. غزل المحلة يهدر الفوز أمام سيراميكا كليوباترا 59 دقيقة | الكرة المصرية
تايمز: "لن ترحل".. مانشستر يونايتد أكدها لـ رونالدو بعد اجتماعهما ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 في الجول يكشف أسباب غياب سداسي الزمالك عن مواجهة الأهلي في نهائي الكأس 2 مرتضى: أتممنا ضم 9 لاعبين لـ الزمالك.. وليس لدي علاقة بما حدث في الشوط الثاني ضد الأهلي 3 زيزو يعتذر لـ ياسر إبراهيم 4 خبر في الجول - خصومات مالية وتجميد مستحقات.. قرارات الأهلي بعد خسارة كأس مصر