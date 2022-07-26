وكيل هودج لـ في الجول: مفاوضات الأهلي لم تستغرق وقتا.. ودور أوجوستي

كشف اليوناني توماس بابادوبولوس وكيل أعمال والتر هودج عن عدم استغراق وقتا طويلا في مفاوضات الأهلي لضم اللاعب.

وأعلن الأهلي تعاقده مع والتر هودج لمدة موسم لتدعيم فريق رجال السلة.

وقال بابادوبولوس لـ FilGoal.com: "المفاوضات مع الأهلي لم تستغرق وقتا طويلا".

وأضاف "الأهلي أحد أكبر الأندية العربية والإفريقية ويتمتع بشعبية كبيرة بالإضافة لكونه يتمتع بقدر كبير من الاحترافية".

وعن سير المفاوضات أوضح وكيل هودج "بدأت المفاوضات منذ ثلاثة أسابيع تقريبا وسارت الأمور بسرعة وجدية كبيرة".

وبالحديث عن أوجستي بوش المدير الفني لسلة الأهلي قال وكيل هودج: "بالطبع ساهم المدرب الإسباني بشكل كبير في انضمام هودج".

واختتم توماس بابادوبولوس تصريحاته "هودج وأوجستي أصدقاء على المستوى الشخصي وتدرب اللاعب تحت قيادته من قبل لذلك يعرف كل منهما الآخر بصورة جيدة".

ويستعد الأهلي لخوض منافسات البطولة العربية في الفترة من 5 إلى 15 أكتوبر المقبل في الكويت.

وكان الأهلي قد حصد لقب النسخة الأخيرة من البطولة العربية للأندية والتي أقيمت في الإسكندرية.

وسبق أن ارتدى اللاعب قميص سلة الزمالك في 2021 وقاد الفريق لحصد بطولة إفريقيا لكرة السلة BAL والدوري المصري.

وحصد هودج لقب أفضل لاعب في بطولة إفريقيا والدوري المصري بذلك الموسم.

ويبلغ والتر هودج من العمر 35 عاما وسبق له اللعب في الدوري اللبناني والروسي، وظهر تألقه بشدة مع نادي هومنتمن اللبناني.

وينهي هودج مشواره مع فريقه البورتريكي في أغسطس قبل الانضمام للأهلي.

اقرأ أيضا

الأهلي يعلن ضم هودج

الاتحاد يكشف حقيقة احتراف أنس أسامة

مصطفى محمد يكشف سبب اقتناعه بالانضمام إلى نانت

صلاح مرشح لجائزة جديدة في إنجلترا