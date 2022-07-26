تايمز: "لن ترحل".. مانشستر يونايتد أكدها لـ رونالدو بعد اجتماعهما

أكدت إدارة مانشستر يونايتد مجددا لكريستيانو رونالدو لاعب الفريق تمسكهم ببقائه وعدم الموافقة على طلبه بالرحيل خلال الصيف الجاري.

كريستيانو رونالدو النادي : مانشستر يونايتد مانشستر يونايتد

ووفقا لصحيفة "ذا تايمز" الإنجليزية في تقرير لها فيونايتد أكد لرونالدو خلال الاجتماع الذي جرى اليوم الثلاثاء أنه لن يرحل عن صفوف الفريق.

وشهد اليوم حضور رونالدو لمانشستر لأول مرة الصيف الجاري بعد تخلفه عن التواجد في التدريبات والسفر مع الفريق في جولته التحضيرية بداعي ظروف عائلية.

وجاء ذلك عقب تقدمه بطلب للرحيل عن النادي بعد عدم مشاركته في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وحضر الاجتماع إلى جانب رونالدو وكيله أعماله خورخي مينديز، بالإضافة للمدرب التاريخي للنادي السير أليكس فيرجسون.

وينتهي تعاقد رونالدو مع يونايتد بنهاية الموسم المقبل ويمكن تمديده لعام آخر.

وخلال الموسم الماضي شارك رونالدو في 38 مباراة سجل خلالهم 24 هدفا وصنع ثلاثة آخرين.

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