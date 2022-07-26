رابطة اللاعبين الهولنديين تفتح النار على برشلونة بسبب دي يونج

انتقد إيفجيني ليفتشينكو رئيس رابطة اللاعبين الهولنديين، سلوك إدارة برشلونة بخصوص لاعبه فرينكي دي يونج.

وصرّح ليفتشينكو: "أعتقد أن رابطة اللاعبين ملزمة بحماية كل اللاعبين. أحد لاعبينا تعرض للحصار بواسطة ناديه لكي يقبل بالرحيل عن الفريق. يجب أن تتحرك رابطة اللاعبين الدوليين FIFPRO".

وأضاف: "لو كنت مكان دي يونج لما قبلت بتخفيض الراتب. برشلونة مسؤول عن هذا الوضع، سياسة النادي كانت درامية".

وأتم: "من الجنون أن يضطر اللاعبون لدفع ثمن الأخطاء الاقتصادية للنادي".

ماذا حدث

دي يونج (25 عامًا) يواجه ضغطًا كبيرًا من إدارة برشلونة لقبول عرض مانشستر يونايتد.

لاعب الوسط الهولندي تلقى عرضًا من الشياطين الحمر الذي يشرف عليه إيريك تين هاج مديره الفني السابق في أياكس أمستردام.

واجتمع تشافي هيرنانديز المدير الفني للفريق مع دي يونج مطالبًا إياه بتخفيض عقده حال رغبته في الاستمرار مع برشلونة.

ويحاول برشلونة التخلص من عبء راتب دي يونج المرتفع ليتمكّن من قيد الصفقات الجديدة التي أبرمها.

يأتي ذلك رغم تأكيدات جوان لابورتا رئيس برشلونة المتكررة أن دي يونج ليس للبيع وأن النادي ليس مجبرًا على بيعه.

وأشار فابريسيو رومانو صحفي سكاي في وقتٍ سابق إلى موافقة برشلونة على عرض مانشستر يونايتد المقدر بـ 85 مليون يورو، مقسمة بين 75 مليون يورو مضمونة بالإضافة إلى 10 ملايين يورو متغيرات.

واستعرضت صحيفة "سبورت" الكتالونية أسباب رفض دي يونج الرحيل عن برشلونة.

وأشارت سبورت إلى شراء دي يونج لعقار في إحدى أغلى وأرقى مناطق برشلونة، ومع استثمار ضخم مشابه فإنه يرغب في الإقامة هناك لعدة سنوات.

كما تلعب زوجته دورًا محوريًا في تمسك دي يونج بالاستمرار، إذ لا ترغب في مغادرة برشلونة.

كرويًا، يرغب دي يونج في إكمال حلمه باللعب لـ برشلونة، إذ كانت رغبته دومًا منذ أن كان في ناشئي أياكس.

في المقابل، يغيب مانشستر يونايتد عن دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، مما لا يشجع دي يونج على الانضمام إليه وفقًا لـ سبورت.

واحد من الأسباب التي استعرضتها سبورت هو الطقس السيئ لمدينة مانشستر حيث تغيب الشمس أغلب أوقات العام.

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية في وقتٍ سابق أن عقد دي يونج مع برشلونة سيجعله يتقاضى مبالغ مالية هائلة في الموسمين المقبلين.

وأوضح التقرير أن دي يونج سيحصل على ما مجموعه 21 مليون يورو في موسم 2022\2023 حال استمراره مع برشلونة، بالإضافة إلى 27,7 مليون يورو في موسم 2023\2024، وهي أرقام قابلة للزيادة وفقًا للمتغيرات.

وخاض دي يونج 138 مباراة مع برشلونة، سجل خلالها 13 هدفا وصنع 17.

وانضم دي يونج إلى برشلونة قادمًا من أياكس أمستردام في صيف 2019 مقابل 86 مليون يورو.

وتعاقد برشلونة هذا الصيف مع البولندي روبيرت ليفاندوفسكي، والإيفواري فرانك كيسيه، والدنماركي أندرياس كريستينسن، والبرازيلي رافينيا.

ويرغب برشلونة في الاعتماد على الشابين بيدري وجافي في خط الوسط والاستفادة من إزاحة حمل راتب دي يونج المرتفع.

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