التشكيل – غزل المحلة بالثلاثي الناري.. وصالح جمعة بديل مع سيراميكا كليوبترا

أعلن مصطفى عبده المدير الفني لـ غزل المحلة عن تشكيل فريقه لمواجهة سيراميكا كليوبترا في الجولة 27 للدوري المصري.

وشهد التشكيل مواصلة الدفع بـ عبد الرحمن أجويرو وهشام عادل وعبده يحيى في خط الهجوم.

فيما يتواجد باولن فوافي على مقاعد بدلاء زعيم الفلاحين.

في المقابل يعتمد أحمد سامي المدير الفني لـ سيراميكا كليوبترا على شادي حسين في خط الهجوم، مع إبقاء باسم مرسي وصالح جمعة على مقاعد البدلاء.

ويحتل سيراميكا كليوبترا المركز التاسع برصيد 32 نقطة، فيما يتواجد غزل المحلة في المركز 14 برصيد 26 نقطة.

تشكيل غزل المحلة:

حراسة المرمى: عمرو شعبان

الدفاع: هاني عادل - معاذ الحناوي – خالد سامي – مصطفى العش

الوسط: أحمد النادري – محمد غلوش - عبد الرحمن أجويرو – إبراهيم كونيه – هشام عادل

الهجوم: عبده يحيى

دكة البدلاء: محمود الحضري - محمود علاء – بسام ماهر – أحمد الشيخ – ماليك توريه – خالد الأخميمي – السيد الشبراوي – باولن فوافي – إيهاب سمير

تشكيل سيراميكا كليوبترا:

حراسة المرمى: عامر عامر

الدفاع: مصعب بطاط – محمود البدري - سيف تقا – أحمد محسن

الوسط: كوامي بونسو – عبد الرحمن موسى – مصطفى سعد – محمد إبراهيم – شريف دابو

الهجوم: شادي حسين

دكة البدلاء: محمود شكري – علاء عطا – خالد صبحي – باسم مرسي – صالح جمعة – وينفول كوبينا – حمزة مجدي – حسام محمد حسين – مروان محمد عثمان

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