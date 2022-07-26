مدرب تونس السابق: إفريقيا لم تنجب مثل معلول.. وهذه نقطة تحول مسيرة الجزيري

الثلاثاء، 26 يوليه 2022 - 12:48

كتب : FilGoal

علي معلول يسجل ويحتفل بهدفه أمام فيوتشر

يرى منذر الكبير المدير الفني السابق للمنتخب التونسي أن مواطنه علي معلول لاعب الأهلي أحد أبرز اللاعبين في تاريخ الكرة التونسية والإفريقية.

سيف الدين الجزيري

النادي : الزمالك

علي معلول

النادي : الأهلي

تونس
الأهلي

ورحل الكبير عن تدريب المنتخب التونسي عقب وداع كأس الأمم الإفريقية بالكاميرون من الدور ربع النهائي على يد منتخب بوركينا فاسو، وتولى جلال القادر يالمهمة بدلا منه.

وقال الكبير عبر قناة الحياة: "علي معلول كادر من كوادر المنتخب التونسي، رجوعه لصفوف المنتخب كانت أول قراراتي بعد غيابه عن كأس إفريقيا 2019".

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وأضاف "معلول أكثر من مجرد لاعب وقائد. أعتبره أحد أفضل اللاعبين في تاريخ الكرة التونسية وإفريقيا لم تنجب مدافع عصري مثله".

وتابع "هبوط المستوى أمر طبيعي بسبب الإرهاق وضغط المباريات، لكن معلول دائما يقدم الإضافة ويسجل ويصنع الأهداف خاصة في المباريات المصيرية سواء مع المنتخب أو النادي الأهلي.

معلول انضم لصفوف الأهلي في صيف 2016 وشارك خلال 204 مباراة وسجل وسجل 37 هدفا وصنع 59.

سيف الجزيري

وعن سيف الدين الجزيري مهاجم الزمالك قال مدرب تونس السابق: "لاعب موهوب وقوي على المستوى البدني، تعرض لبعض الانتقادات ولكن كأس العرب كان بمثابة نقطة التحول في مسيرته".

وأوضح "كان هناك أحاديث حول رغبة الزمالك في التخلي عن خدماته ولكني وثقت به وجعلته رهاني الناجح وهذا ما حدث بعد مشاركته في كأس العرب ومستواه المتميز. الأمور تغيرت تماما من تلك اللحظة واليوم نراه يقدم الإضافة للنادي والمنتخب".

سيف الجزيري شارك مع الزمالك في 50 مباراة سجل 9 أهداف وصنع 11 آخرين بجميع المسابقات.

وقاد منذر الكبير المنتخب التونسي خلال 33 مباراة حقق الفوز في 21 وتعادل في 4 وخسر 8 مباريات.

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