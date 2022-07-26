للمرة الأولى.. سيدة تتولى رئاسة رابطة الدوري الإنجليزي

قامت أندية الدوري الإنجليزي الممتاز بالتصويت أليسون بريتين في منصب رئيس رابطة الدوري مع بداية 2023.

ويتولى بيتر ماكورميك المنصب بشكل مؤقت منذ نوفمبر 2021 بعد استقالة جاري هوفمان من منصبه.

وتولى هوفمان منصب رئيس الرابطة في أبريل 2020 وعانى حسبما كشف التقرير طيلة 18 شهرا في اكتساب الشعبية.

أليسون هي واحدة من رواد الأعمال التنفيذيين في بريطانيا ومنذ عام 2015 تشغل أليسون منصب الرئيس التنفيذي لشركة Whitbread PLC وهي إحدى أقدم الشركات العامة وهي الآن شركة رائدة في مجال الضيافة.

وقالت صاحبة الـ57 عاما في تصريحات للموقع الرسمي: "أنا مشجعة لكرة القدم منذ أن كنت طفلة لذلك يسعدني جدا تعيينيفي هذا المنصب".

وأضافت "سيكون امتيازا حقيقيا أن أكون قادرة على المساعدة في وضع خطط للمستقبل والعمل مع جميع أصحاب المصلحة الرئيسيين في اللعبة لضمان استدامتها ونجاحها على المدى الطويل".

وتابعت "اللعبة ذات أهمية هائلة يحبها الكثير من الناس حول العالم ويمكن أن يكون لها تأثير إيجابي هائل على المجتمعات".

وأتمت "أتطلع إلى العمل مع الرئيس التنفيذي ريتشارد ماسترز ومجلس الإدارة والأندية حيث نعمل معا لضمان النمو المستمر والنجاح العالمي للدوري الإنجليزي".

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