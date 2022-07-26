فيتوريا يطلب قاعدة بيانات المحترفين.. وخطة شاملة لمتابعتهم

طلب البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب المصري قاعدة بيانات للاعبين المصريين المحترفين بالخارج، ووضع خطة شاملة لمتابعتهم في الفترة المقبلة.

ويستهدف فيتوريا متابعة شاملة للاعبين المصريين المحترفين في مختلف أنحاء العالم بشكل يومي، بخطة مماثلة تمامًا للخطة التي وضعها لمتابعة لاعبي الدوري المصري.

ومن المنتظر أن يصل فيتوريا إلى مصر يوم 2 أغسطس، من أجل بدء مهام عمله بشكل رسمي، عقب إتمام الاتحاد المصري لكرة القدم التعاقد معه خلال الشهر الجاري.

وكان فيتوريا قد حضر إلى مصر الأسبوع الماضي لتقديمه إلى الجماهير في مؤتمر صحفي.

وحضر فيتوريا مباراة نهائي كأس مصر بين الزمالك والأهلي والتي فاز بها الأبيض، وذلك من مدرجات استاد القاهرة الدولي.

غادر بعدها مصر متوجها إلى البرتغال على أن يعود من جديد بعد أيام قليلة.

ويبدأ فيتوريا مهام عمله بشكل رسمي عقب عودته إلى القاهرة، إذ طلب خلال الأيام الماضية تقريرا شاملا عن لاعبي جميع منتخبات المراحلة السنية في الكرة المصرية.

ويعد الارتباط الرسمي الأول لمنتخب مصر مع فيتوريا هو مباراتي مالاوي في شهر سبتمبر المقبل، خلال تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2023، وسط تقارير باقتراب تأجيل المباريات بعد تأجيل كأس الأمم للعام الذي يليه.

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