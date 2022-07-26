ليكيب: شمايكل يقترب من الانتقال لـ نيس الفرنسي

أبدى كاسبر شمايكل حارس مرمى ليستر سيتي موافقته على الانتقال لصفوف نيس الفرنسي.

وبحسب صحيفة "ليكيب" الفرنسية فأن النادي الفرنسي يسعى لتعويض رحيل حارس والتر بينتيز الذي انتقل لصفوف إيندهوفن الهولندي في صفقة انتقال حر.

وسبق أن رفض السويسري يان سومر حارس بوروسيا مونشنجلادباخ عرض النادي الفرنسي.

ويمتد تعاقد كاسبر مع ليستر حتى 2023، منذ انضمامه للثعالب في 2011.

وأوضح التقرير أن إتمام الصفقة متوقف على ضم ليستر سيتي لحارس يعوض رحيل الدنماركي البالغ 35 عاما.

وخاض كاسبر مع شمايكل 477 مباراة وحافظ على نظافة شباكه في 147 في جميع المسابقات.

وتوج مع الفريق بلقب الدوري الإنجليزي في 2016 وكأس الاتحاد الإنجليزي والدرع الخيرية في 2021 و2022 على الترتيب.

ويشارك نيس الموسم الجديد في دوري المؤتمر الأوروبي بعدما احتل المركز السادس الموسم الماضي بالدوري الفرنسي وحل وصيفا في نهائي كأس فرنسا.

واحتل ليستر الموسم المنصرم المركز الثامن ولن يشارك في أي مسابقة أوروبية في 2023.

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