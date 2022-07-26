ديلي ميل: لايبزج سيحاول إعادة فيرنر من تشيلسي

الثلاثاء، 26 يوليه 2022 - 11:34

كتب : FilGoal

تشيلسي - تيمو فيرنر

يبدو أن فترة الانتقالات الصيفية الجارية لن تنتهي دون أن تشهد الجديد حول مستقبل تيمو فيرنر مهاجم تشيلسي ومنتخب ألمانيا.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية أن فيرنر قد يرحل من تشيلسي ويعود من جديد إلى فريقه السابق آر بي لايبزج في ألمانيا.

يأتي ذلك في ظل اهتمام النادي الألماني في التعاقد مع فيرنر خلال الصيف الجاري.

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وأضافت الصحيفة أن توماس توخيل المدير الفني لتشيلسي لن يمانع فكرة رحيل تيمو فيرنر عن صفوف فريقه، خاصة أنه لا يعتمد عليه بشكل أساسي في الهجوم.

وألمح فيرنر قبل أيام إلى أن رحيله عن تشيلسي في الفترة الحالية قد يمنحه فرصة للمشاركة بشكل أكبر استعدادا لكأس العالم نهاية العام الجاري.

وقال فيرنر: "من الواضح أنني أريد أن ألعب بشكل أكبر لكي أكون في حالة جيدة لأحظى بفرصة للعب في كأس العالم".

وبخلاف لايبزج أشارت تقارير صحفية إنجليزية أخرى إلى وجود اهتمام من نادي نيوكاسل يونايتد بضم تيمو فيرنر.

وانضم فيرنر إلى تشيلسي قبل موسمين قادما من لايبزج مقابل 50 مليون جنيه إسترليني، ورغم تتويجه بدوري أبطال أوروبا مع الفريق الأزرق إلا أنه لم يقدم المستوى المنتظر منه.

وخلال 89 مباراة مع تشيلسي في مختلف البطولات سجل 23 هدفا وقدم 21 تمريرة حاسمة.

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