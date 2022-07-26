تقرير: مانشستر سيتي يستعد لتحسين عرضه بشأن كوكوريا

يستعد نادي مانشستر سيتي للتقدم بعرض جديد لبرايتون من أجل التعاقد مع مارك كوكوريا ظهير أيسر الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وكشفت صحيفة "سبورت" الإسبانية أن مانشستر سيتي سيتقدم بعرض جديد لضم اللاعب الإسباني، بعدما رفض برايتون العرض الأول المقدم من السماوي.

ويرغب نادي برايتون في الحصول على مبلغ 50 مليون جنيه إسترليني من أجل التخلي عن لاعبه.

ورفض برايتون عرض مانشستر سيتي الأول منذ أسابيع الذي بلغ 30 مليون جنيه إسترليني.

ومن المتوقع أن يرفع مانشستر سيتي عرضه لضم اللاعب.

وعلق جوسيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي على مفاوضات ناديه عن كوكوريا قائلا: "المفاوضات مستمرة ولكن إذا لم تكتمل الصفقة فلدينا البدائل".

يأتي ذلك بعد رحيل أولكساندر زينتشينكو الظهير الأيسر عن صفوف مانشستر سيتي وانضمامه إلى أرسنال.

كوكوريا خريج أكاديمية لاماسيا في برشلونة والتي نجح جوارديولا في إخراج العديد من اللاعبين من خلالها والذين أصبحوا نجوما خلال فترة تدريبه للفريق الإسباني.

ويحتاج مانشستر سيتي للتعاقد مع لاعب في مركز الظهير الأيسر بعد انتقال أولكسندر زينشينكو لأرسنال، وفقدان بينجامين ميندي الذي يتم محاكمته وبسبب عدم وجود لاعب في ذلك المركز بشكل صحيح في الفريق، إذ أن جوارديولا قد خاض الموسم الحالي بجواو كانسيلو اللاعب الذي يلعب كظهير أيمن في غير مركزه.

كوكوريا شارك خلال الموسم المنصرم مع برايتون في 38 مباراة وتمكن خلالها من تسجيل هدف وحيد وصناعة هدفين.

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