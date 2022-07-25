سيغيب عن مواجهة برشلونة.. يوفنتوس يعلن إصابة بوجبا

الإثنين، 25 يوليه 2022 - 23:42

كتب : FilGoal

بول بوجبا في مؤتمر تقديمه كلاعب ليوفنتوس

أعلن نادي يوفنتوس إصابة بول بوجبا لاعب وسط الفريق خلال التدريبات.

بول بوجبا

النادي : يوفنتوس

يوفنتوس

وأشار النادي إلى أن بوجبا قد شعر بآلام في الركبة اليمنى، لنثبت الآشعة وجود إصابة في الغضروف المفصلي.

وسيخضع اللاعب لاستشارة متخصصة من أجل مواصلة العلاج.

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وسيغيب بوجبا عن رحلة يوفنتوس إلى ولاية دالاس الأمريكية والتي سيخوض خلالها مباراة ودية أمام برشلونة.

وانضم بوجبا إلى يوفنتوس خلال فترة الانتقالات الحالية في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع مانشستر يونايتد ليعود للفريق مرة جديدة بعد 6 سنوات على رحيله.

وسيلعب يوفنتوس مع كل من ريال مدريد وأتليتكو مدريد عقب مواجهة برشلونة خلال فترة الإعداد الحالية.

ولعب يوفنتوس مباراة ودية وحيدة أمام فريق تشافيس المكسيكي وانتهت بفوزه بهدفين دون مقابل.

وسيبدأ يوفنتوس موسمه بمواجهة ساسولو يوم 15 أغسطس في الجولة الأولى من الدوري الإيطالي.

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