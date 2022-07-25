سيغيب عن مواجهة برشلونة.. يوفنتوس يعلن إصابة بوجبا

أعلن نادي يوفنتوس إصابة بول بوجبا لاعب وسط الفريق خلال التدريبات.

بول بوجبا النادي : يوفنتوس يوفنتوس

وأشار النادي إلى أن بوجبا قد شعر بآلام في الركبة اليمنى، لنثبت الآشعة وجود إصابة في الغضروف المفصلي.

وسيخضع اللاعب لاستشارة متخصصة من أجل مواصلة العلاج.

وسيغيب بوجبا عن رحلة يوفنتوس إلى ولاية دالاس الأمريكية والتي سيخوض خلالها مباراة ودية أمام برشلونة.

وانضم بوجبا إلى يوفنتوس خلال فترة الانتقالات الحالية في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع مانشستر يونايتد ليعود للفريق مرة جديدة بعد 6 سنوات على رحيله.

وسيلعب يوفنتوس مع كل من ريال مدريد وأتليتكو مدريد عقب مواجهة برشلونة خلال فترة الإعداد الحالية.

ولعب يوفنتوس مباراة ودية وحيدة أمام فريق تشافيس المكسيكي وانتهت بفوزه بهدفين دون مقابل.

وسيبدأ يوفنتوس موسمه بمواجهة ساسولو يوم 15 أغسطس في الجولة الأولى من الدوري الإيطالي.

اقرأ أيضا

المباريات المتبقية للزمالك في الدوري

المباريات المتبقية للأهلي في الدوري

ترتيب هدافي الدوري المصري

تفاصيل إصابة السولية ومدة الغياب

رونالدو يعود إلى مانشستر