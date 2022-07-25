الخطيب يدعو شركة الأهلي للإنتاج الإعلامي إلى اجتماع عاجل

أعلن الأهلي توجيه من محمود الخطيب رئيس النادي الدعوة إلى مجلس إدارة شركة الأهلي للإنتاج الإعلامي للاجتماع بشكل عاجل لمناقشة ما ما جرى في قناة النادي مؤخرا.

كما أعلن الأهلي أن محمود الخطيب وجه بإعادة بث الفيديو الخاص بتصريحات سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في النادي عقب مباراة الجونة.

وذلك بعدما تم حذف الفيديو من حسابات قناة الأهلي الفضائية والحسابات الرسمية للنادي.

وفاز الأهلي على الجونة بهدفين دون رد في الجولة الـ26 من الدوري المصري.

ويستعد الأهلي لمواجهة المقاولون العرب يوم الأربعاء المقبل، في الجولة الـ27 من المسابقة.

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