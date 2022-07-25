الخطيب يدعو شركة الأهلي للإنتاج الإعلامي إلى اجتماع عاجل

الإثنين، 25 يوليه 2022 - 18:13

كتب : حسام نور الدين

محمود الخطيب - رئيس الأهلي

أعلن الأهلي توجيه من محمود الخطيب رئيس النادي الدعوة إلى مجلس إدارة شركة الأهلي للإنتاج الإعلامي للاجتماع بشكل عاجل لمناقشة ما ما جرى في قناة النادي مؤخرا.

كما أعلن الأهلي أن محمود الخطيب وجه بإعادة بث الفيديو الخاص بتصريحات سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في النادي عقب مباراة الجونة.

وذلك بعدما تم حذف الفيديو من حسابات قناة الأهلي الفضائية والحسابات الرسمية للنادي.

أخبار متعلقة
بسيوني: الحديث عن التفويت تهريج وعيب.. الأهلي والزمالك لن ينفعاني الانتصار الأول منذ 2020.. الضربات الثابتة تنهي صمود الجونة أمام الأهلي متعب يوجه رسائل قوية للاعبي الأهلي "اعيدوا تقييم أنفسكم.. لم تحققوا شيئا إلى الآن" موعد مباراة الأهلي أمام مصر للمقاصة في الدوري.. القنوات الناقلة والمعلق

وفاز الأهلي على الجونة بهدفين دون رد في الجولة الـ26 من الدوري المصري.

ويستعد الأهلي لمواجهة المقاولون العرب يوم الأربعاء المقبل، في الجولة الـ27 من المسابقة.

اقرأ أيضا:

هالاند: جوارديولا مجنون

زيزو يعتذر لـ ياسر إبراهيم

فابريجاس يقترب من إيطاليا

تصريحات نارية من سيد عبد الحفيظ

مغامرة جديدة لـ محمود عبد الحكيم

الأهلي سيد عبد الحفيظ محمود الخطيب
نرشح لكم
الإعلان عن حكام مباريات الجولة 27 في الدوري رابطة الأندية تعلن عقوبات الجولة 26 من الدوري اجتماع بين عبد الحفيظ ولاعبي الأهلي مران الزمالك - انتظام يوسف أسامة وتأهيل الأساسيين الاتحاد المصري يناقش مستقبل الكرة النسائية من جديد مصدر من الزمالك يوضح لـ في الجول سبب عدم إيقاف الونش أمام فيوتشر فيتوريا يصل القاهرة 2 أغسطس لبدء مهام عمله إلى الدرجة الثانية.. مغامرة جديدة لـ محمود عبد الحكيم مع طامية
أخر الأخبار
الإعلان عن حكام مباريات الجولة 27 في الدوري 2 دقيقة | الكرة المصرية
سبورت: مينجيزا يقترب من الخروج من برشلونة 9 دقيقة | الدوري الإسباني
مدرب تنس طاولة فلسطين لـ في الجول: الاحتلال منع بعض لاعبينا من المشاركة في بطولة غرب آسيا 56 دقيقة | رياضات أخرى
تقرير: يوفنتوس ينضم لسباق التعاقد مع ديباي ساعة | ميركاتو
ذا أثليتيك: تين هاج استبعد أحد لاعبي مانشستر بسبب عدم الانضباط ساعة | الكرة الأوروبية
ذا أثليتك: رونالدو يعود إلى مانشستر 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
فينيسيوس: شعور التسجيل في نهائي الأبطال لا يوصف.. وهذه هي نصائح بنزيمة 2 ساعة | الدوري الإسباني
مهاجم تشيلسي يبتعد؟ سكاي: وست هام حسم صفقة سكاماكا 2 ساعة | ميركاتو
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 في الجول يكشف أسباب غياب سداسي الزمالك عن مواجهة الأهلي في نهائي الكأس 2 مرتضى: أتممنا ضم 9 لاعبين لـ الزمالك.. وليس لدي علاقة بما حدث في الشوط الثاني ضد الأهلي 3 كرة يد - الكشف عن مجموعة مصر في بطولة العالم وموعد المباريات.. الافتتاح أمام كرواتيا 4 خبر في الجول - خصومات مالية وتجميد مستحقات.. قرارات الأهلي بعد خسارة كأس مصر