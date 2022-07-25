دي لورينتيس يكشف عن بديل كوليبالي في نابولي

الإثنين، 25 يوليه 2022 - 18:06

كتب : FilGoal

مين جاي كيم - فنربخشة

كشف أورييلو دي لورينتيس رئيس نادي نابولي عن اللاعب الذي سيتعاقد معه الفريق ليكون بديل خاليدو كوليبالي في خط الدفاع.

وشدد دي لورينتيس على اقتراب مين جاي كاي لاعب فنربخشه من الانضمام للفريق الإيطالي.

وقال دي لورينتيس في تصريحات عبر إذاعة "Kiss kiss" الإيطالية:"نأمل في اتمام التعاقد مع كاي قريبا، بعض التفاصيل لا تزال منقوصة، لكن سأحب التعاقد مع لاعب من كوريا الجنوبية".

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وفقا للتقارير فإن النابولي لن يتفاضو مع فنربخشة للتعاقد مع اللاعب ولكن سيدفع الشرط الجزائي مباشرة والبالغ 20 مليون يورو، وسيوقع اللاعب على عقد لمدة ثلاثة مواسم.

اللاعب صاحب الـ 25 عاما انضم لفنربخشة في بداية الموسم الماضي قادما من فريق جوان الصيني.

وشارك كيم مع فنربخشة في 39 مباراة ونجح خلالهم في تسجيل هدف وأسهم في خروج فريقه بشباك نظيفة في 9 مباريات.

ويبحث نابولي عن التعاقد مع لاعب بديل في خط الدفاع بعد رحيل كوليبالي نحو تشيلسي

ولم يعلن النادي الإنجليزي عن قيمة الصفقة بيد أن التقارير الصحفية ذكرت أنها كلفت خزائن النادي الإنجليزي 40 مليون يورو.

وأصبح كوليبالي هو ثاني صفقات تشيلسي الصيفية بعد رحيم سترلينج القادم من مانشستر سيتي.

وجاء ضم كوليبالي تعويضا لرحيل المدافعين أنطونيو روديجير وأندرياس كريستنسين إلى ريال مدريد وبرشلونة على التوالي.

وانضم اللاعب صاحب الـ31 عاما إلى نابولي قادما من جنك البلجيكي في عام 2014.

ومنذ ذلك الحين خاض كوليبالي مع نابولي 317 مباراة سجل خلالهم 10 هدفا وصنع ثمانية آخرين.

وتوج كوليبالي مع نابولي بلقبي كأس السوبر الإيطالي وكأس إيطاليا.

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