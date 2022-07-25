NBA - عرض من بوسطن لضم دورانت من بروكلين

يسعى فريق بوسطن سيلتيكس لضم كيفين دورانت نجم بروكلين نيتس وذلك من أجل دعم صفوفه بقوة استعدادا للموسم الجديد من دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين NBA.

وأشارت تقارير صحفية أمريكية إلى أن بوسطن يسعى لعقد صفقة تبادلية مع بروكلين يكون محورها الأساسي كيفين دورانت.

ويريد بوسطن الحصول على كيفين دورانت، مقابل الثنائي جيلين براون وديريك وايت، بالإضافة إلى العديد من بطاقات الدرافت المستقبلية لاختيار اللاعبين.

لكن بروكلين غير مقتنع بالعرض المقدم من بوسطن ويرغب في استبدال اللاعب ديريك وايت بـ ماركوس سمارت الذي فاز بجائزة أفضل مدافع في الدوري الموسم الماضي.

بالإضافة إلى لاعب ثالث ومجموعة من بطاقات الدرافت.

ومن المتوقع أن تشهد الأيام المقبلة المزيد من المفاوضات بين الطرفين بشأن الصفقة.

ويأمل بوسطن في ضم دورانت من أجل العودة والمحاولة للفوز بلقب الدوري بعدما خسر النهائي أمام جولدن ستيت واريورز.

وتقدم النجم كيفين دورانت بطلب لفريقه من أجل المتاجرة به خلال الصيف الجاري وذلك قبل عدة أسابيع.

اقرأ أيضا:

هالاند: جوارديولا مجنون

زيزو يعتذر لـ ياسر إبراهيم

فابريجاس يقترب من إيطاليا

تصريحات نارية من سيد عبد الحفيظ

مغامرة جديدة لـ محمود عبد الحكيم