NBA - عرض من بوسطن لضم دورانت من بروكلين

الإثنين، 25 يوليه 2022 - 17:27

كتب : FilGoal

كيفين دورانت

يسعى فريق بوسطن سيلتيكس لضم كيفين دورانت نجم بروكلين نيتس وذلك من أجل دعم صفوفه بقوة استعدادا للموسم الجديد من دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين NBA.

وأشارت تقارير صحفية أمريكية إلى أن بوسطن يسعى لعقد صفقة تبادلية مع بروكلين يكون محورها الأساسي كيفين دورانت.

ويريد بوسطن الحصول على كيفين دورانت، مقابل الثنائي جيلين براون وديريك وايت، بالإضافة إلى العديد من بطاقات الدرافت المستقبلية لاختيار اللاعبين.

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لكن بروكلين غير مقتنع بالعرض المقدم من بوسطن ويرغب في استبدال اللاعب ديريك وايت بـ ماركوس سمارت الذي فاز بجائزة أفضل مدافع في الدوري الموسم الماضي.

بالإضافة إلى لاعب ثالث ومجموعة من بطاقات الدرافت.

ومن المتوقع أن تشهد الأيام المقبلة المزيد من المفاوضات بين الطرفين بشأن الصفقة.

ويأمل بوسطن في ضم دورانت من أجل العودة والمحاولة للفوز بلقب الدوري بعدما خسر النهائي أمام جولدن ستيت واريورز.

وتقدم النجم كيفين دورانت بطلب لفريقه من أجل المتاجرة به خلال الصيف الجاري وذلك قبل عدة أسابيع.

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