مدرب سان جيرمان: قد نضم 5 لاعبين هذا الأسبوع

أوضح كريستوف جالتييه مدرب باريس سان جيرمان أن ناديه سيحاول ضم أكثر من لاعب في الوقت المتبقى من فترة الانتقالات الصيفية.

وقال جالتييه في تصريحات لوسائل الإعلام يوم الإثنين: "تعمل إدارة النادي على تحسين هذا الفريق وجعله أقوى".

وأضاف "نغادر اليابان اليوم وعندما نصل إلى فرنسا قد نعلن عن ضم أحد اللاعبين".

وأردف مبتسما "قد يكون لدينا لاعب أو اثنان، أو حتى 3 لاعبين أو 4 أو 5".

وأتم "سنرى ما سيحدث هذا الأسبوع".

وتشير تقارير عديدة إلى أن سان جيرمان سيعلن ضم نوردي موكيلي ظهير لايبزيج وريناتو سانشيز لاعب ليل خلال أيام.

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وأبرم الفريق الباريسي 3 صفقات هذا الصيف، إذ ضم هوجو إيكيتيكي وفيتور فيريرا "فيتينيا" وحول إعارة نونو مينديز إلى بيع نهائي.

واكتسح باريس سان جيرمان نظيره جامبا أوساكا بستة أهداف مقابل هدفين في آخر مبارياته الودية خلال فترة الإعداد في اليابان.

وأقيمت المباراة في ملعب سويتا بمدينة أوساكا، وهي الأخيرة لـ سان جيرمان قبل بداية مبارياته الرسمية.

وشهدت جولة باريس سان جيرمان الآسيوية الفوز على كوفيلي روين الصيني بهدفين دون رد، والتغلب على كاوازكي فرونتال بهدفين مقابل هدف واحد، وتجاوز أوراوا ريدز بثلاثية نظيفة، قبل أن يحقق فوزه الأكبر على حساب جامبا أوساكا.

ويواجه باريس سان جيرمان نظيره نانت - فريق مصطفى محمد - في كأس السوبر الفرنسي يوم الأحد المقبل.

ويفتتح باريس سان جيرمان مبارياته في الدوري الفرنسي يوم 6 أغسطس المقبل بمواجهة كليرمونت فوت.

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