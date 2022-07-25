فيتوريا يصل القاهرة 2 أغسطس لبدء مهام عمله

الإثنين، 25 يوليه 2022 - 16:27

كتب : FilGoal

روي فيتوريا - مدرب منتخب مصر

يصل روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر إلى القاهرة يوم 2 أغسطس المقبل لبدء مهام عمله رسميا.

وكان فيتوريا قد حضر إلى مصر الأسبوع الماضي لتقديمه إلى الجماهير في مؤتمر صحفي.

وحضر فيتوريا مباراة نهائي كأس مصر للموسم الماضي والتي انتصر فيها الزمالك على الأهلي بهدفين مقابل هدف واحد.

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ويبدأ فيتوريا مهام عمله بشكل رسمي عقب عودته إلى القاهرة، إذ طلب خلال الأيام الماضية تقريرا شاملا عن لاعبي جميع منتخبات المراحلة السنية في الكرة المصرية.

كانت آخر تجارب المدرب البرتغالي هي مع سبارتاك موسكو قبل فسخ التعاقد بالتراضي في شهر ديسمبر الماضي لسوء النتائج.

وسبق للمدرب صاحب الـ52 عاما خوض تجربة في الوطن العربي حينما أشرف على تدريب النصر السعودي في 2019 وقاده للتتويج بلقبي الدوري وكأس السوبر السعودي.

وبدأ المدرب البرتغالي مسيرته في فيلافرانكيانسي البرتغالي ومنه انتقل لبنفيكا تحت 19 عاما ثم فاتيما ثم باكوس فيريرا وفيتوريا جيماريش الذي قاده للفوز بالكأس.

ومن هناك تولى تدريب بنفيكا الذي قاده للفوز بالدوري البرتغالي موسمين متتاليين وفي الثاني توج بالثنائية المحلية بعدما ظفر بالكأس.

كما توج بكأس رابطة الأندية البرتغالية والسوبر البرتغالي.

وحط فيتوريا الرحال في السعودية مع النصر ومنه انتقل لتدريب سبارتاك موسكو كآخر تجربة له قبل القدوم إلى منتخب مصر.

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