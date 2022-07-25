كرة سلة - في انتظار من سيقيد أنس أسامة؟ الاتحاد المصري يعلن موعد فتح باب تسجيل اللاعبين

أعلن الاتحاد المصري لكرة السلة فتح باب القيد لتسجيل لاعبي فرق الممتاز أ والممتاز ب لموسم 2022 - 2023 اليوم الإثنين.

وكشف الاتحاد المصري عن جدول بموعد استقبال قوائم الفرق للموسم الجديد.

ومنح اتحاد السلة مهلة إضافية لإضافة أي صفقة أخرى للفرق المختلفة خلال الفترة من 13 إلى 20 أغسطس المقبل.

ويبدأ الاتحاد باستقبال قوائم الفرق بيوم الأحد 31 يوليو الجاري بأندية الزهور و6 أكتوبر ومدينة نصر.

وتشهد الفترة المقبلة نزاعا متوقعا على قيد أنس أسامة لاعب منتخب مصر بين ناديي الزمالك والاتحاد السكندري.

إذ أعلن الزمالك في وقت سابق تمديد عقد اللاعب وانتظار فتح باب القيد لتسجيله، بينما أعلن الاتحاد السكندري ضم اللاعب بشكل رسمي وانتظار تسجيله.

ومن المقرر أن يسجل الزمالك لاعبي فريقه يوم 7 من شهر أغسطس المقبل بينما الاتحاد يسجل لاعبيه يوم 10 من الشهر نفسه.

أما الأهلي حامل لقب دوري الرجال فسيسجل لاعبيه يوم السبت 6 أغسطس.

ومن المنتظر أن يتم الانتهاء من تسجيل اللاعبين يوم 20 من شهر أغسطس المقبل قبل أن يتم إعلان موعد انطلاق الموسم الجديد.

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