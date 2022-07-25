لاعب أتليتكو يحكي عن لحظة إطلاق النيران على سيارته

الإثنين، 25 يوليه 2022 - 13:47

كتب : FilGoal

رينيلدو ماندافا - أتليتكو مدريد

استرجع رينيلدو ماندافا لاعب أتليتكو مدريد، كواليس تعرضه لإطلاق نيران خلال تواجده في بلاده الموزمبيق.

رينيلدو ماندافا

النادي : أتليتكو مدريد

أتليتكو مدريد

ويلعب رينيلدو في صفوف أتليتكو مدريد منذ يناير الماضي، وقد تعرض العام الماضي لموقف مرعب رفقة زوجته وأصدقائه.

وصرّح رينيلدو عبر صحيفة أس الإسبانية: "كان موقفًا مرعبًا. سافرت رفقة زوجتي وبعض الأصدقاء لحضور زفاف في موزمبيق".

وأضاف: "كانت رحلة طويلة، بالطائرة أولًا، وبعدها بالسيارة لمدة 3 أو 4 ساعات".

وأكمل: "كنت أقود السيارة ومررنا عبر قرية صغيرة، وفجأة سمعنا صوتًا قويًا في الخلف".

وتابع: "في لحظتها اعتقدت أنها طوبة، ولكن عندما نظرت وجدت أن شيئًا قد اخترق الزجاج ومر عبر الجهة الأخرى صانعًا فتحة".

وأتم: "لا يمكن أن يلقي أحد بطوبة وتكون بتلك القوة، لذلك أسرعت وأسرعت حتى وصلنا إلى نقطة بوليسية، هناك أخبروني أنها كانت طلقة رصاص، كان الأمر مرعبًا".

رينيلدو (28 عامًا) انتقل إلى أتليتكو مدريد قادمًا من ليل الفرنسي مقابل 3 ملايين يورو.

وظهر رينيلدو بشكل أساسي في تشكيل دييجو سيميوني منذ انضمامه، إذ شارك في 21 مباراة خلال الدور الثاني للموسم الماضي.

ويجيد رينيلدو اللعب في مركز الظهير الأيسر وقلب الدفاع، وقد سبق له اللعب في رديف بنفيكا، وبيلينينسيش.

ويمتلك رينيلدو 35 مباراة دولية مع الموزمبيق، سجل خلالها هدفين.

ويخوض أتليتكو مدريد مباراة ودية الأربعاء أمام نومانسيا، ثم يواجه مانشستر يونايتد السبت، كما يلتقي بـ يوفنتوس يوم 7 أغسطس.

ويفتتح أتليتكو مدريد مبارياته في الدوري الإسباني يوم 15 أغسطس بمواجهة خيتافي في ملعب كوليسيوم ألفونسو بيريز.

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