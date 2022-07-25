باريس يقترب من حسم الصفقة الرابعة

اقترب باريس سان جيرمان من إتمام التعاقد مع نوردي موكيلي لاعب لايبزيج الألماني خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

وغاب موكيلي عن قائمة لايبزيج بطل الكأس المستدعاة لمواجهة بايرن ميونيخ بطل الدوري في مباراة كأس السوبر الألماني السبت المقبل.

وبحسب "فوت ميركاتو" فإن اللاعب توصل إلى اتفاق مع النادي الباريسي للتعاقد معه حتى عام 2027.

وشارك موكيلي البالغ من العمر 24 عاما مع لايبزيج منذ الانضمام صيف 2018 في 100 مباراة سجل خلالها 8 أهداف وصنع 10 آخرين.

ويجيد الفرنسي اللعب في أكثر من مركز، إذ يلعب مدافع وفي بعض الأحيان ظهير أيمن.

وحال إتمام التعاقد سيكون موكيلي الصفقة الرابعة لـ باريس سان جيرمان هذا الصيف بعد فيتينيا من بورتو البرتغالي، وتحويل صفقة نونو مينديش من إعارة إلى انتقال دائم.

وأعلن نادي باريس سان جيرمان في وقت سابق تعيين كريستوف جالتييه مدربا جديدا للفريق لمدة موسمين حتى يونيو 2024.

وأنهى باريس سان جيرمان الموسم الماضي بالتتويج بالدوري الفرنسي برفقة ماوريسيو بوكيتينو.

ويواجه باريس سان جيرمان نظيره نانت المنتقل له مصطفى محمد مهاجم منتخب مصر مؤخرا في كأس السوبر الفرنسي يوم الأحد المقبل.

ويفتتح باريس سان جيرمان مبارياته في الدوري الفرنسي يوم 6 أغسطس المقبل بمواجهة كليرمونت فوت.

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