مدرب برايتون يصدم سيتي حول مستقبل كوكوريا

الإثنين، 25 يوليه 2022 - 15:30

كتب : FilGoal

مارك كوكوريا - برايتون

أوضح جراهام بوتر مدرب برايتون أن فريقه لن يتخلى عن مدافعه مارك كوكوريا بسهولة.

رفض نادي برايتون العرض الذي تقدم به نادي مانشستر سيتي لضم مارك كوكوريا مدافع برايتون، حسب شبكة ذا أثليتك.

وقال بوتر في تصريحات لجريدة ذا أرجوس: "كوكوريا سعيد معنا".

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وأضاف "الأمر ليس سهلاً لأن هناك تكهنات. إنه إنسان وهذا هو التحدي الذي يواجه لاعبي كرة القدم أثناء فترة الانتقالات، وترتبط بهذا وذاك".

وتابع "لدينا الكثير من الاحترام لمارك كوكوريا، نحن نحبه كثيرًا ونساعده فقط على الاستمتاع بكرة القدم".

ولا يقع برايتون تحت أي ضغوط لبيع كوكوريا، الذي يمتد عقده لـ4 مواسم مقبلة.

الظهير الأيسر الإسباني كان قد انضم لبرايتون في الموسم الماضي قادما من خيتافي ونجح في خطف الأنظار خلال موسمه الأول في إنجلترا.

قبل أيام، أوضح تقرير ذا أثليتك أن برايتون رفض عرضا بقيمة 30 مليون جنيه إسترليني لضم كوكوريا.

وأضاف التقرير أن مانشستر سيتي على استعداد لزيادة عرضه الأول، لكن النادي سيوقف المفاوضات إذا لم يخفض برايتون السعر الذي حدده لبيع كوكوريا، البالغ 50 مليون جنيه استرليني.

من جهته، اعترف اعترف بيب جوارديولا مدرب سيتي بالمفاوضات مع برايتون حول كوكوريا.

وقال بيب في تصريحات نشرتها جريدة ديلي ميل: "نحن في مفاوضات مع برايتون من أجل ضم كوكوريا".

وأردف الإسباني "لكن إذا لم تتم الصفقة بنجاح فلدينا بدائل، مثل كانسيلو وويلسون إسبراند اللاعب الشاب، وناثان آكي يمكنه اللعب كظهير أيسر أيضا".

كوكوريا خريج أكاديمية لاماسيا في برشلونة والتي نجح جوارديولا في إخراج العديد من اللاعبين من خلالها والذين أصبحوا نجوما خلال فترة تدريبه للفريق الإسباني.

ويحتاج مانشستر سيتي للتعاقد مع لاعب في مركز الظهير الأيسر بعد انتقال أولكسندر زينشينكو لأرسنال، وفقدان بينجامين ميندي الذي يتم محاكمته وبسبب عدم وجود لاعب في ذلك المركز بشكل صحيح في الفريق، إذ أن جوارديولا قد خاض الموسم الحالي بجواو كانسيلو اللاعب الذي يلعب كظهير أيمن في غير مركزه.

كوكوريا شارك خلال الموسم المنصرم مع برايتون في 38 مباراة وتمكن خلالهم من تسجيل هدف وحيد وصناعة هدفين.

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