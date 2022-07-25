من أمير إلى ملك.. سيلتا فيجو يعلن تجديد عقد أسباس بطريقة مميزة
الإثنين، 25 يوليه 2022 - 15:19
كتب : FilGoal
أعلن نادي سيلتا فيجو عن تجديد عقد نجمه إياجو أسباس لمدة 3 مواسم مقبلة.
ياجو اسباس
النادي : سيلتا فيجو
ووقّع أسباس على عقد يبقيه في صفوف نادي طفولته حتى صيف 2025.
ويعد أسباس الهدّاف التاريخي لـ سيلتا فيجو برصيد 184 هدفًا في 418 مباراة خاضها.
𝐎𝐅𝐈𝐂𝐈𝐀𝐋 📣 ¡Larga vida al Rey! 👑
💙 @aspas10, celeste hasta 2⃣0⃣2⃣5⃣ 💙#Aspas2025 #ReiDasBateas— RC Celta (@RCCelta) July 25, 2022
وأعلن سيلتا عن التجديد بطريقة مبتكرة عبر مقطع فيديو علّق عليه قائلًا: "الأمير صار ملكًا".
ويُلقَب أسباس بـ "أمير الباتياس"، والـ Bateas هي أسطح خشبية تشتهر في بحار إقليم جاليثيا حيث تتواجد مدينة فيجو، وتستخدم تلك الأسطح في اصطياد المحار المتواجد بكثرة على الساحل الجاليثي.
ويظهر في مقطع الفيديو الذي نشره حساب سيلتا فيجو عرش وتاج موضوعين على إحدى مسطحات الـ bateas.
𝐃𝐞 𝐩𝐫𝐢́𝐧𝐜𝐢𝐩𝐞 𝐚 𝐑𝐄𝐈 👑🔟💙#Aspas2025 #ReiDasBateas pic.twitter.com/GrlosPE0r3— RC Celta (@RCCelta) July 25, 2022
وجاء الإعلان في اليوم الوطني لإقليم جاليثيا الذي يوافق اليوم 25 يوليو.
ويبلغ أسباس 34 عامًا، ومن المنتظر أن يستمر مع سيلتا حتى عمر الـ 37.
وانضم أسباس إلى ناشئي أسباس عام 1995 وتدرج وصولًا إلى الفريق الأول عام 2008.
A túa casa, @aspas10 ✍️💙👑#Aspas2025 #ReiDasBateas pic.twitter.com/6YhTlYASqz— RC Celta Galego (@RCCeltaGL) July 25, 2022
وغادر أسباس صوب ليفربول في 2013، لكنه لم ينجح في ترك بصمته، ولعب معارًا لـ إشبيلية، قبل أن يعود لـ سيلتا فيجو عام 2015.
ويمتلك أسباس 18 مباراة دولية مع منتخب إسبانيا سجل خلالها 6 أهداف، منها هدف في شباك المغرب خلال كأس العالم 2018.
وحصد أسباس جائزة "زارا" كأفضل هدّاف إسباني في الدوري 4 مرات سابقة أعوام 2017 و2018 و2019 و2022.
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