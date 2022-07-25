من أمير إلى ملك.. سيلتا فيجو يعلن تجديد عقد أسباس بطريقة مميزة

أعلن نادي سيلتا فيجو عن تجديد عقد نجمه إياجو أسباس لمدة 3 مواسم مقبلة.

ياجو اسباس النادي : سيلتا فيجو سيلتا فيجو

ووقّع أسباس على عقد يبقيه في صفوف نادي طفولته حتى صيف 2025.

ويعد أسباس الهدّاف التاريخي لـ سيلتا فيجو برصيد 184 هدفًا في 418 مباراة خاضها.

وأعلن سيلتا عن التجديد بطريقة مبتكرة عبر مقطع فيديو علّق عليه قائلًا: "الأمير صار ملكًا".

ويُلقَب أسباس بـ "أمير الباتياس"، والـ Bateas هي أسطح خشبية تشتهر في بحار إقليم جاليثيا حيث تتواجد مدينة فيجو، وتستخدم تلك الأسطح في اصطياد المحار المتواجد بكثرة على الساحل الجاليثي.

ويظهر في مقطع الفيديو الذي نشره حساب سيلتا فيجو عرش وتاج موضوعين على إحدى مسطحات الـ bateas.

وجاء الإعلان في اليوم الوطني لإقليم جاليثيا الذي يوافق اليوم 25 يوليو.

ويبلغ أسباس 34 عامًا، ومن المنتظر أن يستمر مع سيلتا حتى عمر الـ 37.

وانضم أسباس إلى ناشئي أسباس عام 1995 وتدرج وصولًا إلى الفريق الأول عام 2008.

وغادر أسباس صوب ليفربول في 2013، لكنه لم ينجح في ترك بصمته، ولعب معارًا لـ إشبيلية، قبل أن يعود لـ سيلتا فيجو عام 2015.

ويمتلك أسباس 18 مباراة دولية مع منتخب إسبانيا سجل خلالها 6 أهداف، منها هدف في شباك المغرب خلال كأس العالم 2018.

وحصد أسباس جائزة "زارا" كأفضل هدّاف إسباني في الدوري 4 مرات سابقة أعوام 2017 و2018 و2019 و2022.

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