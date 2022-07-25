فولام يسعى لتدعيم صفوفه بحارس مرمى برشلونة

الإثنين، 25 يوليه 2022 - 14:46

كتب : FilGoal

نيتو

يعمل فولام على التعاقد مع حارس مرمى جديد في سوق الانتقالات الصيفية الجارية.

نيتو

النادي : برشلونة

برشلونة
فولام

ويتفاوض فولام الصاعد حديثا إلى الدوري الإنجليزي الممتاز مع نيتو حارس مرمى برشلونة.

وكشف فابريزيو رومانو الصحفي المختص بسوق الانتقالات عن دخول فولام مفاوضات لضم نيتو.

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وأشار رومانو إلى أن نيتو يرغب في الرحيل عن برشلونة هذا الموسم من أجل الحصول على عدد دقائق أكثر.

ويطمع نيتو في العودة إلى إيطاليا عن طريق نابولي ولكن يبدو أن الأمر معقدا وهناك فرصة ليلعب في إنجلترا.

وانتقل البرازيلي نيتو -33 عاما- إلى أوروبا لأول مرة في 2011 مع فيورنتينا وقضى أربع سنوات قبل أن ينتقل إلى يوفنتوس لموسمين.

وبعد رحلة استمرت ست سنوات في الدوري الإيطالي انتقل نيتو إلى فالنسيا في صيف 2017 ولمدة موسمين.

وبدأ مشوار نيتو مع برشلونة في صيف 2019 ويتواجد مع الفريق الكتالوني منذ ذلك التوقيت.

ولعب نيتو 21 مباراة مع برشلونة في مختلف المسابقات واستقبل 20 هدفا بينما حافظ على شباكه بلا أهداف في سبع مباريات.

ويسعى برشلونة لبيع عددا من لاعبيه من أجل الحالة الاقتصادية للنادي مثل مارتن برايثويت وأوسكار مينجويزا وريكي بويج وصامويل أومتيتي.

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