دي بروين: سأحاول مساعدة هالاند.. اللعب خلفه سيكون ممتعا

أوضح كيفن دي بروين لاعب وسط مانشستر سيتي أن زميله الجديد إرلينج هالاند لا يشعر بالضغط مع بداية مشواره مع الفريق.

واحتاج هالاند 12 دقيقة فقط ليفتتح أولى أهدافه مع مانشستر سيتي ويقود فريقه للفوز أمام بايرن ميونيخبهدف دون رد وديا.

وقال دي بروين في تصريحات نشرتها جريدة مانشستر إيفنينج نيوز: "من الطبيعي أن يكون جمهور مانشستر سيتي متحمس لانضمام إيرلينج هالاند، انظروا إلى أرقامه التهديفية".

وأضاف "إنه بالفعل أحد أفضل اللاعبين في العالم. عندما تبرم صفقة كهذه فسيكون هناك الكثير من التوقعات".

وتابع "لا أشعر أن هالاند يشعر بالضغط، الجميع يعلم مدى الجودة التي يتمتع بها أمام المرمى".

وأكمل "دعونا نعطيه بعض الوقت، أعتقد أنه سيكون قويا وجاهزا بمرور الوقت".

واستمر "كلاعب خط وسط، من الممتع دائما أن أرى لاعبا مثله أمامي. إذا أراد المهاجم تسجيل الأهداف، فسأحاول مساعدته على القيام بذلك".

وكان مهاجم بروسيا دورتموند السابق سجل الهدف بعدما استغل تمريرة جاك جريليش الأرضية ليضعها في شباك مانويل نوير.

وكان بيب جوارديولا، المدير الفني لـ مانشستر سيتي قد أشاد بـ هالاند بعد ظهور الأول بقميص الفريق الأزرق السماوي.

وقال جوارديولا في تصريحات نشرها موقع ناديه: "لقد سجل هالاند هدفا مهما، يجب أن تكون في المكان السليم لتحرز هذا النوع من الأهداف".

وأضاف "إنه يحتاج إلى مزيد من الوقت لكي يتأقلم مع الفريق، ولكنه لعب أول شوط معنا وهو أمر جيد بالنسبة له".

وأردف "سنرى كيف سيكون رد فعله على الإصابة البسيطة التي تعرض لها في الأسابيع السابقة"

وأكمل "لقد أدى بشكل جيد في التدريبات. يبدو أنه شاب لطيف حقا، ومتواضع ومضحك".

ويستعد مانشستر سيتي لمواجهة ليفربول السبت المقبل في كأس الدرع الخيرية قبل بداية الموسم الجديد.

ثم انطلاق حملة الدفاع عن لقب الدوري الإنجليزي في الأسبوع التالي.

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