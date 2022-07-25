تنس – ميار شريف تتراجع مركزين في التصنيف العالمي

تراجعت المصرية ميار شريف مركزين على لائحة التصنيف العالمي للاعبات التنس.

واحتلت شريف المركز 46 في أحدث تصنيف، بعد أن احتلت المركز 44 في التصنيف السابق.

اللاعب صاحبة الـ 26 عامًا تمتلك حاليًا 1147 نقطة، وهي الثانية عربيًا وإفريقيًا بعد التونسية أُنس جابر صاحبة المركز الخامس.

وشهدت المراكز العشر الأولى تغييرًا وحيدًا بتقدُم الإسبانية جاربييني موجوروزا إلى المركز الثامن، وتراجع الأمريكية دانييل كولينز إلى المركز التاسع.

فيما حافظت البولندية إيجا سفيونتك على صدارتها للتصنيف، ومن خلفها تأتي الإستونية أنيت كونتافيت، بينما تحتل اليونانية ماريا ساكاري المركز الثالث، والإسبانية باولا بادوسا المركز الرابع.

وفي تصنيف المصريات تراجعت ساندرا سمير 4 مراكز لتحتل المركز 434، بينما تقدّمت لميس الحسين عبد العزيز مركزًا لتصل إلى الـ 592.

ووصلت ياسمين عزت إلى المركز 793، فيما قفزت ميرنا رفعت 12 مركزا واحتلت المركز 1137.

وتأتي آية السيد في المركز 1167، وهالة فؤاد في المركز 1436، ومريم عطية في المركز 1477، ودالية شريف في المركز 1500، وفرح خليل في المركز 1526.

وفي تصنيف الرجال ظل الروسي دانييل ميدفيديف متصدرًا، ومن خلفه الألماني أليكساندر زفيريف، ثم الإسباني رافييل نادال، واليوناني ستيفانوس تسيتسيباس.

وتقدّم الإسباني كارلوس ألكاراز إلى المركز الخامس، بينما تراجع النرويجي كاسبر رود إلى المركز السادس، ومن خلفه نوفاك دجوكوفيتش في المركز السابع.

وقفز الإيطالي الشاب لورينزو موسيتي 31 مركزًا دفعة واحدة، ليحتل المركز 31.

وفي التصنيف المصري تراجع محمد صفوت 37 مركزًا واحتل المركز 670.

فيما يأتي كريم محمد مأمون في المركز 849، وعمر السيد في المركز 964، وفارس زكريا في المركز 1307، وأكرم السلالي في المركز 1644، وكريم إبراهيم في المركز 1867، ومايكل باسم صبحي في المركز 1944، وشريف مخلوف في المركز 2005.

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