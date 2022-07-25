آس: تشافي يجتمع مع دي يونج من أجل تخفيض راتبه

اجتماع تشافي هيرنانديز المدير الفني لفريق برشلونة مع فرينكي دي يونج لاعب وسط الفريق من أجل الحديث عن مستقبل اللاعب.

وارتبط اسم دي يونج الفترة الأخيرة بالرحيل إلى مانشستر يونايتد، وأشارت تقارير إلى رفض اللاعب الرحيل وتمسكه بالاستمرار.

وكشفت صحيفة آس وفقا لمصادرها أن تشافي أجرى محادثة مع دي يونج من أجل الحديث عن مستقبل اللاعب مع برشلونة.

وأشار التقرير إلى أن تشافي بدأ حديثه بالتأكيد على اعتماده على اللاعب الهولندي في مشروعه ببرشلونة ونيته منحه المزيد من الفرص.

وأوضح تشافي لدي يونج أن ذلك الأمر يتطلب بذل الجهد من اللاعب الهولندي عن طريق تخفيض راتبه بمقدار النصف تقريبا.

ويسعى برشلونة لتخفيض راتب دي يونج أو رحيله عن الفريق والتخلص من راتبه من أجل الحالة الاقتصادية للفريق.

ويخشى برشلونة من عدم التمكن من قيد صفقاته الجديدة بسبب الحالة الاقتصادية للنادي بسبب الرواتب والمستحقات.

وعانى برشلونة من الأمر نفسه قبل انطلاق الموسم المنقضي وفشل في تسجيل الثنائي ممفيس ديباي وسرجيو أجويرو في البداية.

ونجح الفريق الكتالوني وقتها في تسجيل الثنائي بعد تخفيض رواتب كل من جيرارد بيكيه وسرجيو بوسكيتس وخوردي ألبا.

وأوضح التقرير أن تشافي ودي يونج غادرا الاجتماع راضين وهو ما يشير إلى تقبل اللاعب الهولندي لبذل الجهد في تخفيض راتبه.

وبات الأمر في يد دي يونج سواء بالاستمرار وتخفيض راتبه أو الرفض ويضطر برشلونة للاستغناء عنه.

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