مهاجم فالنسيا: كنت أساعد أمي في صيانة الكهرباء.. واستطعت أخيرا إهدائها منزل

كشف ماركوس أندري مهاجم فالنسيا عن تفاصيل صعبة تخص فترة طفولته في البرازيل.

ماركوس أندريه النادي : فالنسيا فالنسيا

وتحدّث اللاعب المعروف بـ مارانياو لصحيفة ماركا الإسبانية: "الأمر معقد على اللاعبين البرازيليين لأننا نأتي من عائلات فقيرة للغاية. نحن أشخاص نعاني ماديًا، كنت ألعب هناك دون أجر".

وأضاف: "فقدت أبي في عمر التاسعة وتوجب علي أن ألعب دوره في رعاية والدتي وأخي".

وأكمل: "عندما تمارس كرة القدم دون أجر فإنك تواجه صعوبة في مساعدة عائلتك، ولا تستطيع إعطائهم ما تريد، مثل شراء منزل لهم، لأمك، مساعدة شقيقك على دخول الجامعة".

وتابع: "الخيار الآخر أن تعمل لتحقق ربحًا. عندما حضرت إلى إسبانيا تحسّن الوضع واستطعت مساعدة عائلتي، أشكر الرب على ذلك".

وكشف: "استطعت إهداء والدتي منزلًا العام الماضي تمامًا كما وعدتها. إنهم سعداء لأجل، لطالما أردت مساعدتهم".

وأردف: "والدتي كانت عاملة كهرباء وأنا كنت أساعدها في إصلاح الكهرباء في المنازل".

وعن فترته في بلد الوليد المملوك للظاهرة رونالدو: "علاقتي كانت مميزة بـ رونالدو، لقد عاملني بشكل مميز دومًا منذ لحظة قدومي. إنه قدوتنا الكبرى في البرازيل، عندما تكون طفلًا في الشارع فإنك تحمل بأن تكون رونالدو. تحدّثت معه كثيرًا، التعرف عليه هو شيء لم أكن أحلم به في أفضل أحلامي".

مارانياو (25 عامًا) مهاجم برازيلي حضر إلى فالنسيا قادمًا من بلد الوليد في صيف 2021 مقابل 9,5 ملايين يورو.

ولم يسجل مارانياو إلا 3 أهداف في موسمه الأول مع فالنسيا، إذ عانى من مشاكل في الظهر، كما افتقد لثقة المدرب السابق خوسيه بوردالاس.

وسبق لـ مارانياو اللعب لـ سيلتا فيجو (ب)، ولوجرونييس، وميرانديس، وبلد الوليد.

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