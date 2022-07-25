ميرور: عرض جديد من يوفنتوس لضم فيرمينو

الإثنين، 25 يوليه 2022 - 12:21

كتب : FilGoal

جوتا - مينامينو - صلاح - فيرمينو - ليفربول

أوضحت تقارير إيطالية وإنجليزية أن يوفنتوس سيتقدم بعرض جديد لضم روبرتو فيرمينو مهاجم ليفربول خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وأفادت جريدة ميرور أن يوفنتوس يخطط للعودة بعرض آخر لروبرتو فيرمينو.

ويأتي ذلك بعد أن سخر ليفربول من العرض الأول الذي كان بقيمة 23 مليون يورو (19.5 مليون جنيه استرليني)، حسب التقرير.

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فيما ذكرت شبكة توتو ميركاتو في إيطاليا أن ليفربول يدرس العرض الذي قدمه البيانكونيري وهناك فرصة لقبوله.

في المقابل، ذكرت جريدة ليفربول إيكو أن النادي الإنجليزي ليس لديه نية للسماح لروبرتو فيرمينو بالمغادرة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وينتهي تعاقد فيرمينو مع ليفربول بنهاية الموسم المقبل.

ورغم رحيل ساديو ماني هذا الصيف، غير أن ليفربول يملك ترسانة هجومية تتمثل في محمد صلاح وفيرمينو وديوجو جوتا وداروين نونيز ولويس دياز.

وعانى فيرمينو خلال الموسم الماضي من عدم المشاركة بصفة مستمرة ضمن تشكيلة المدرب يورجن كلوب بعدما كان أحد الأعمدة الأساسية في هجوم الريدز رفقة محمد صلاح وساديو ماني.

وشارك فيرمينو مع ليفربول خلال الموسم الماضي في 35 مباراة بجميع المسابقات سجل 11 هدفا وصنع 5.

صاحب الـ30 عاما ظهر خلال الموسم الماضي في 20 مباراة فقط بالدوري الإنجليزي رفقة ليفربول.

ويلعب فيرمينو بصفوف ليفربول منذ صيف 2015 قادما من هوفنهايم الألماني وتُوج ببطولات الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا وكأس الرابطة الإنجليزية وكأس الاتحاد الإنجليزي والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية.

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