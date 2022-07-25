بذكريات مورينيو.. كاييخون ينضم إلى غرناطة للعمل مع كارانكا

الإثنين، 25 يوليه 2022 - 11:40

كتب : FilGoal

خوسيه كاييخون

أعلن نادي غرناطة الإسباني عن تعاقده خوسيه ماريا كاييخون في صفقة انتقال حر.

وانتقل كاييخون إلى غرناطة بعد نهاية عقده مع فيورنتينا الإيطالي الذي لعب في صفوفه خلال الموسمين الماضيين.

ووقّع كاييخون على عقد لمدة موسم مع غرناطة، مع إمكانية التجديد لموسم إضافي.

وبذلك يعود كاييخون لمدينة غرناطة التي وُلد فيها بعد 20 عامًا من مغادرتها نحو أكاديمية ريال مدريد في 2002.

كما يعود كاييخون لـ إسبانيا بعد 9 سنوات من مغادرتها في 2013 صوب إيطاليا.

وانتقل كاييخون إلى فيورنتينا في 2020 قادمًا من نابولي مجانًا بعد نهاية عقده، وخاض معه 55 مباراة، سجل خلالها هدفين وصنع 4.

وبدأ كاييخون مسيرته في ريال مدريد وتدرج في صفوفه وصولًا إلى الفريق الرديف في 2007.

وانتقل كاييخون إلى إسبانيول في 2008 مقابل 1,2 مليون يورو، وتألق في صفوفه مسجلا 12 هدفا وصانعا 14 في 105 مباراة.

ليتعاقد معه ريال مدريد مجددًا في صيف 2011 مقابل 5 ملايين يورو وقتها، ويلعب دورًا بارزًا في تتويج الميرنجي بدوري الأرقام القياسية عام 2012 تحت قيادة جوزيه مورينيو.

البديل الذهبي وقتها رحل عن ريال مدريد مع رحيل مورينيو في 2013 وتعاقد مع نابولي.

وخاض كاييخون مع نابولي 349 مباراة، سجل خلالها 82 هدفا، وصنع 79 في فترة ذهبية بمسيرته الكروية.

وساهم كاييخون في فوز نابولي بكأس إيطاليا مرتين، بالإضافة إلى كأس السوبر الإيطالي، واحتلال المركز الثاني في الدوري خلف يوفنتوس.

الجناح الإسباني البالغ 35 عامًا خاض 5 مباريات دولية مع لاروخا بين 2014 و2017، لكنه لم يظهر في أي بطولة كبرى.

وينافس غرناطة الموسم المقبل في دوري الدرجة الثانية بعد هبوطه الموسم الماضي.

ويشرف أيتور كارانكا على تدريب غرناطة، وهو الذي عمل مع كاييخون في ريال مدريد وقتما كان مساعدًا لـ مورينيو.

وبات كاييخون رابع صفقة صيفية لـ غرناطة بعد الحارس البرتغالي أندري فيريرا القادم من باكوس فيريرا، والفرنسي يان بوديجر القادم من كارتاخينا، والحارس المخضرم راؤول فيرنانديز القادم من لاس بالماس.

في المقابل رحل عن غرناطة 17 لاعبًا بعد هبوطه ما بين المنتهية عقودهم والمنتقلين بمبالغ مالية أو الذين انتهت إعاراتهم، وأبرزهم الحارس لويس ماكسيميانو إلى لاتسيو، والمهاجم لويس سواريز إلى أوليمبيك مرسيليا، والجناح داروين ماتشيس إلى خواريز.

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