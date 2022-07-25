عمر صلاح: منذ خروجي من الزمالك كنت أسعى للعب أمامه وإثبات نفسي

هنأ عمر صلاح حارس مرمى سموحة نادي الزمالك بالفوز بكأس مصر، وذلك في أعقاب مباراة الفريقين في الدوري والتي انتهت بفوز الأبيض على الموج الأزرق بهدفين دون رد.

وقال صلاح في تصريحاته لقناة أون تايم سبورتس: "الحمد لله على الأداء، حاولنا الخروج بنتيجة إيجابية من المباراة ولكن لم نتمكن من ذلك".

وأضاف "أهنئ الزمالك على الفوز ببطولة كأس مصر".

وفاز الزمالك على الأهلي في نهائي كأس الموسم الماضي 2020-2021 بهدفين مقابل هدف وحيد.

وتابع صلاح حارس الزمالك السابق "منذ خروجي من نادي الزمالك كنت أريد اللعب أمامه لأحاول إثبات نفسي".

وأوضح "الهدف الأول أثر علينا نفسيا بالتأكيد. أتى في نهاية الشوط الأول وحاولنا بعده ولم يكن هناك توفيق".

وفاز الزمالك على سموحة بهدفي أحمد سيد زيزو وسيف الدين الجزيري.

ورفع الزمالك رصيده إلى 60 نقطة من 26 مباراة على صدارة جدول ترتيب الدوري، بفارق 4 نقاط عن بيراميدز، و9 نقاط عن الأهلي الذي لعب مباراتين أقل.

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