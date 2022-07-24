بيراميدز: هدفنا تحقيق لقب الدوري.. وبداية التحكيم الأجنبي من مواجهة الزمالك

كشف هاني سعيد المدير الرياضي بنادي بيراميدز أن هدف الفريق هذا الموسم هو تحقيق لقب الدوري ومواصلة الانتصارات في المباريات المتبقية من المسابقة.

وواصل بيراميدز انتصاراته في الدوري بالفوز على الإسماعيلي بأربعة أهداف دون مقابل ليواصل زحفه نحو القمة.

ورفع بيراميدز رصيده إلى 56 نقطة في المركز الثاني وبفارق أربع نقاط عن الزمالك المتصدر.

وقال هاني سعيد عبر قناة صدى البلد "أمامنا 8 مباريات على نهاية الدوري، واللاعبون يدركون المنافسة وهدفنا تحقيق لقب الدوري".

وأوضح المدير الرياضي ببيراميدز "المنافسة ستكون صعبة جدا على الفرق الثلاثة، ومنافستنا مع فريقين كبيرين مثل الأهلي والزمالك بالتأكيد تزيد الصعوبة وإهدار أي منا لنقاط سيؤثر على موقف الترتيب".

وأضاف "هناك دافع قوي للاعبين بتحقيق لقب الدوري وذلك يساهم بالطبع في ارتفاع مستوى اللاعبين لتحقيق أمنيتهم".

وبسؤاله عن مواجهة البنك الأهلي ثم الزمالك شدد سعيد "لا يوجد مباراة سهلة في الدوري لدينا 8 مباريات صعبة ونلعب كل مباراة بمفردها، ننتهي من مواجهة البنك الأهلي ثم نركز في الزمالك بعدها".

أما عن موقف الحكام الأجانب فقال: "طالبنا بتحكيم أجنبي بالفعل ولكن بسبب ضيق الوقت من المنتظر أن تكون البداية من مباراة الزمالك".

وكان بيراميدز قد تقدم بطلب رسمي لاتحاد الكرة باستقدام حكام أجانب للمتبقي من مبارياته في مسابقة الدوري.

وبسؤاله عن حقيقة جلسة بين أحمد فتحي وتاكيس جونياس لمعرفة أسباب غيابه أوضح " فتحي كان يؤدي مناسك الحج وقبلها كان يشارك بصورة طبيعية، في فترة غيابه شارك أحمد توفيق ولعب بشكل جيد لذلك فضّل الجهاز الفني استمرار اللاعب".

وتابع "هكذا تكون كرة القدم وهي وجهة نظر فنية في النهاية".

وشدد هاني سعيد "نسعى لفهم معايير اختيار الأندية للمشاركة في البطولات القارية وما نريده أن يكون الأمر واضحا وعادلا، خاصة أن الاتحاد الإفريقي منح مهلة فلماذا تم تحديد الأندية مبكرا".

وكان اتحاد الكرة قد أعلن مشاركة الأهلي والزمالك في بطولة دوري أبطال إفريقيا وبيراميدز وفيوتشر في الكونفدرالية.

واختتم هاني سعيد تصريحاته "لا يوجد أي جديد بشأن عروض احتراف إبراهيم عادل، ننتظر عودته من الإصابة ومشاركته في التدريبات من يوم الثلاثاء".

ويلعب بيراميدز مباراته المقبلة يوم الأربعاء في السادسة والنصف مساء أمام البنك الأهلي ضمن مباريات الجولة السابعة والعشرين.

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