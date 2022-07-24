بسيوني: الحديث عن التفويت تهريج وعيب.. الأهلي والزمالك لن ينفعاني

شن عبد الحميد بسيوني المدير الفني لـ سموحة، هجومًا لاذعًا على اتهامات التفويت للزمالك، بعد خسارة فريقه في الجولة 26 للدوري المصري.

وفاز الزمالك على سموحة بهدفين دون رد في استاد القاهرة، ليحقق الانتصار الخامس تواليًا.

وصرّح بسيوني: "لم نكن في حالتنا بسبب الغيابات العديدة، نفتقد 6 عناصر أساسية، لم نستطع خلق الفرص في الشوط الأول واستقبلنا هدفًا".

وأكمل: "مع بداية الشوط الثاني استقبلنا هدف الجزيري، لكن سنطوي صفحة مباراة الزمالك ونستعد للقاء المقبل".

وتابع: "نعاني من إجهاد كبير، وبعض اللاعبين يعانون من دور برد شديد".

وأكمل غاضبًا: "سموحة يلعب لأجل الظفر بالمربع الذهبي، نواجه الزمالك بهدف الفوز، ونواجه الأهلي بهدف الفوز. لا يوجد مخلوق زملكاوي أو أهلاوي يستطيع قول تفويت أو أي "تهريج" من هذا القبيل، هذا الكلام مباح هنا في مصر ولكنه عيب سواء على الأهلي أو الزمالك، الجميع على مستوى من الأخلاق والاحترام، الزمالك لن ينفعني والأهلي لن ينفعني. عيب أن يتداول الإعلام مثل هذه الأمور، كفى تفاهة".

واعترف: "من ضمن أسباب تراجع سموحة تحديد أسماء المشاركين في البطولات الإفريقية، لم يعد لدينا دافع، المركز الخامس مثل الخامس عشر".

وأتم: "الزمالك دخل المباراة لأجل الفوز وحضر بمعنويات عالية بعد الفوز على الأهلي".



























































































































































ويتصدر الزمالك الدوري المصري برصيد 60 نقطة، بينما يحتل فويتشر المركز الرابع برصيد 42 نقطة.

تقام المباراة الخميس 28 يوليو.

ويبدأ اللقاء في التاسعة مساء.

ويُلعب على استاد الأهلي we السلام.

وتذاع المباراة على قناة أون تايم سبورتس.

ويعلق على اللقاء حاتم بطيشة.

يذكر أن مباراة الدور الأول انتهت بفوز الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وحقق الزمالك انتصاره الخامس على التوالي في مسابقة الدوري بعد فوزه أمام سموحة على استاد القاهرة.

وافتتح أحمد سيد زيزو التسجيل للزمالك في الدقيقة 34 من الشوط الأول قبل أن يعزز سيف الدين الجزيري التقدم بهدف آخر في الدقيقة 47 مع بداية الشوط الثاني.

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