سبورت: تشافي طلب من لابورتا التعاقد مع ميسي

فجّرت صحيفة "سبورت" الكتالونية مفاجأة مدوية تتعلق بمستقبل ليونيل ميسي نجم باريس سان جيرمان وأسطورة برشلونة.

سبورت ذكرت في تقريرٍ لها أن تشافي هيرنانديز المدير الفني لـ برشلونة طلب من جوان لابورتا رئيس النادي، التعاقد مع ميسي.

وجاء طلب تشافي بخصوص الصيف المقبل، 2023، عندما ينتهي عقد ميسي الحالي مع باريس سان جيرمان.

ويمتلك تشافي علاقة رائعة مع ميسي، ويعتقد أن عودة الساحر الأرجنتيني ستضيف ماديًا وفنيًا لـ برشلونة.

ويرى تشافي أن ميسي لا يزال في جعبته ما يقدّمه لـ برشلونة، وبالتالي يتمنى عودته لاستكمال آخر سنوات مسيرته في البلاوجرانا.

وينتهي عقد ميسي مع سان جيرمان الصيف المقبل، للكن عقده يحتوي على بند إمكانية التجديد لموسم ثالث.

وأشارت تقارير صحفية في وقتٍ سابق أن ميسي أخبر إدارة باريس سان جيرمان بتأجيل الحديث عن تمديد عقده من عدمه لما بعد مونديال 2022 في ديسمبر.

يتزامن ذلك التقرير مع تصريحات لابورتا التي عبّر فيها عن رغبته في عودة ميسي، دون أن يحدد الوقت أو الكيف.

وقال لابورتا في تصريحات عبر شبكة إي إس بي إن الأمريكية: "أعتقد وأتمنى أن فصل ميسي مع برشلونة لم ينته بعد".

وتابع "مسؤوليتنا هي ضمان هذا الفضل الذي لم يغلق، وأن يكون لدينا لحظة يمكن فيها القيام بذلك كما كان ينبغي في السابق وأن يكون لها نهاية رائعة أكثر مما كانت".

ورحل ميسي عن برشلونة في صيف 2021 بعد نهاية عقده وقرار الإدارة عدم التجديد له بسبب عدم قدرتها على تحمل راتبه المرتفع.

وحاول ميسي الرحيل عن برشلونة في صيف 2020 لكن إدارة جوسيب ماريا بارتوميو منعته.

لاحقًا قرر ميسي الاستمرار مع برشلونة، لكن إدارة لابورتا كان لها رأي آخر.

وسجل ميسي 11 هدفا في 34 مباراة خاضها مع باريس سان جيرمان خلال موسمه الأول، وقاده للظفر بالدوري الفرنسي.

ويعد ميسي الهداف التاريخي لـ برشلونة، وقد انضم إليه عام 2000 في طفولته، وظل بين جدرانه 21 عامًا حتى رحيله الصيف الماضي.

وعقد برشلونة مجموعة صفقات نارية الصيف الجاري بضم البولندي روبيرت ليفاندوفسكي قادمًا من بايرن ميونيخ، والبرازيلي رافينيا قدمًا من ليدز يونايتد، والإيفواري فرانك كيسيه قادمًا من ميلان، والدنماركي أندرياس كريستينسن قادمًا من تشيلسي.

ويسعى برشلونة جاهدًا للتعاقد مع قلب الدفاع الفرنسي جول كوندي لاعب إشبيلية.

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