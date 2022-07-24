الانتصار الأول منذ 2020.. الضربات الثابتة تنهي صمود الجونة أمام الأهلي

بالضربات الثابتة، فاز الأهلي على الجونة بهدفين دون رد ضمن مباريات الجولة 26 من الدوري المصري.

سجل هدفي الأهلي رامي ربيعة في الدقيقة 71 ثم علي معلول في الدقيقة 77.

الأهلي نجح في تحقيق أول فوز له على الجونة بعد ثلاث تعادلات متتالية في الدوري وتعادل رابع في كأس الرابطة، حيث يرجع آخر فوز للأحمر إلى 26 أغسطس 2020 عن طريق مروان محسن.

الفوز رفع رصيد الأهلي للنقطة 51 في المركز الثالث، بينما توقف رصيد الجونة عند 26 نقطة في المركز الـ13.

أحداث المباراة

وقف لاعبو الأهلي والجونة في ممر شرفي لـ محمد الشناوي قبل المباراة بعد فوزه بجائزة أفضل لاعب داخل قارة إفريقيا من كاف.

حاول الأهلي التهديد منذ البداية بتسديدة قوية من حمدي فتحي من خارج منطقة الجزاء جاءت بجوار القائم.

رد بعدها الجونة عن طريق السيد الشبراوي بتسديدة من على حدود منطقة الجزاء تصدى لها الشناوي بسهولة مع الدقيقة 12.

الأهلي حاول عن طريق الضربات الثابتة فلعب معلول عرضية ارتقى لها رامي ربيعة برأسية فوق العارضة.

كريم طارق هدد مرمى الشناوي مجددا بتسديدة من على حدود منطقة الجزاء مع الدقيقة 24 ولكنها جاءت بجوار القائم بقليل.

الأأحمر حاول مجددا عن طريق الضربات الركنية ليرتقي محمد عبد المنعم لعرضية محمد مجدي أفشة ولكن دانيال إيفي نجح في إبعادها قبل الوصول للمرمى.

وطالب لاعبو الأهلي في الدقيقة 30 باحتساب ضربة جزاء لحسام حسن ولكن تقنية الفيديو لم تحتسب أي شيء.

وأشهر إبراهيم نور الدين البطاقة الصفراء الأولى لمحمد عبد الجواد بعد تدخل قوي على أحمد عبد القادر.

وعاد أفشة ليسدد من داخل منطقة الجزاء لتصطدم بالدفاع وتخرج بجوار القائم بقليل في الدقيقة 36.

وجاءت آخر فرص الشوط الأول عن طريق حسام حسن في الدقيقة 40 الذي استلم عرضية من علي معلول وسدد تسديدة أرضية قوية تصدى لها عماد السيد ببراعة لينتهي الشوط الثالث على التوالي بين الفريقين دون أهداف.

الشوط الثاني

بدأ الشوط الثاني بتغيير للأهلي بدخول أيمن أشرف في مكان محمد عبد المنعم

خمس دقائق بعد بداية الشوط وأهدر السيد الشبراوي فرصة مؤكدة للتسجيل بعد أن انفرد بمرمى محمد الشناوي ولكنه سدد سهلة في يد الشناوي.

وفي الدقيقة 53 قدم أحمد عبد القادر سلسلة من المراوغات لدفاع الجونة قبل أن يسدد بقوة في الشباك ولكن حكم الراية قرر إلغاء الهدفبداعي تداخل حسام حسن وهو في موقف تسلل وهو ما أكدته تقنية الفيديو بعد ذلك.

وحصل عمرو السولية على البطاقة الصفراء الأولى في الدقيقة 57 بعد تدخل قوي على دانيال إيفي.

وتوقف اللعب مع الدقيقة 60 لإصابة عمرو السولية الذي غادر الملعب بعدها تاركا مكانه لصلاح محسن، مع دخول محمد هاني في مكان كريم فؤاد.

وحاول حمدي فتحي مجددا مع الدقيقة 68 ولكن تسديدته من على حدود منطقة الجزاء جاءت بجوار القائم.

ورد طلعت يوسف بدخول شميلس بيكلي وناصر ناصر للجونة في مكان خالد قمر والسيد الشبراوي مع الدقيقة 71.

الأهلي تقدم بعدها مباشرة برأسية رامي ربيعة بعد عرضية من علي معلول في الدقيقة 72.

بعدها بخمس دقائق، احتسب إبراهيم نور الدين ركلة جزاء للأهلي بعد العودة لتقنية الفيديو ليسجل علي معلول الهدف الثاني قبل 13 دقيقة على النهاية.

وكاد أحمد عبد القادر بعدها أن يسجل الهدف الثالث بعد تسديدة قوية من على حدود منطقة الجزاء ولكن عماد السيد تألق أمامها.

تدهل بعدها سواريش بدخول محمود وحيد في مكان علي معلول ثم وليد سليمان في مكان حسام حسن.

توقف اللعب بعدها لدقائق بسبب إصابة الشناوي قبل أن يستكمل اللعب.

وكاد الجونة أن يقلص الفارق في الدقيقة 90 ولكن تسديدة سيف العجوز اصطدمت بالعارضة.

وأهدر شميلس بيكلي انفراد تام بعد تصدي الشناوي في الدقيقة الرابعة من اولقت بدل الضائع قبل أن يطلق الحكم صافرة نهاية المباراة.













































































































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