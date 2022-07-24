لابورتا: أعتقد أن حكاية ميسي مع برشلونة لم تنته بعد

يرى خوان لابورتا رئيس نادي برشلونة أن حكاية ليونيل ميسي لاعب باريس سان جيرمان مع برشلونة لم تنته بعد وأنه من الوارد عودة اللاعب في المستقبل.

ليونيل ميسي النادي : باريس سان جيرمان برشلونة

وقال لابورتا في تصريحات عبر شبكة إي إس بي إن الأمريكية: "أعتقد وأتمنى أن فصل ميسي مع برشلونة لم ينته بعد".

وتابع "مسؤوليتنا هي ضمان أن هذا الفصل لم يغلق، وأن يكون لدينا لحظة يمكن فيها القيام بذلك كما كان ينبغي في السابق وأن يكون لها نهاية رائعة أكثر مما كانت".

ورحل ميسي عن برشلونة قبل بداية الموسم الماضي بعد نهاية عقده مع الفريق لينضم لصفوف باريس سان جيرمان في صفقة انتقال حر.

وحقق برشلونة الفوز على ريال مدريد بهدف دون مقابل في مباراة ودية أقيمت في الولايات المتحدة الأمريكية.

وبدأت المباراة بمستوى متوسط من الفريقين دون خطورة حقيقية على المرمى، ولكن مع سيطرة أكثر من برشلونة.

وسدد فالفيردي كرة صاروخية مرت أعلى مرمى تير شتيجن في فرصة خطيرة أولى لريال مدريد.

وأخطأ كامافينجا في التمرير ليقطع أنسو فاتي الكرة وينطلق منفردا نحو مرمى كورتوا، لكنه سدد بعيدا عن الشباك مهدرا فرصة خطيرة لبرشلونة.

هدف صاروخي

ونجح رافينيا في تسجيل هدف فوز برشلونة في الدقيقة 27 بعدما استغل خطأ ميليتاو في التمرير، ثم أطلق قذيفة بالقدم اليسرى ذهبت على يسار كورتوا ولم يستطع التصدي لها.

ونشبت مشادة قوية بين لاعبي الفريقين بعد عرقلة فينيسيوس أثناء انطلاقة نحو مرمى برشلونة من قبل جوردي ألبا.

الشوط الثاني

ومع بداية الشوط الثاني دخل الثنائي عثمان ديمبيلي وبيير إيمريك أوباميانج بدلا من فاتي وليفاندوفسكي في صفوف برشلونة.

كذلك شارك أليخاندو بالدي وفرانك كيسي وفرينكي دي يونج بدلا من كريستينسن وجوردي ألبا وبابلو جافي.

وفي ريال مدريد دخل 6 لاعبين دفعة واحدة وهم ماركو أسينسيو وتوني كروس ولوكا مودريتش وفيرلاند ميندي وناتشو وكاسيميرو، بدلا من تشواميني وكامافينجا وفالفيردي وروديجير وألابا وهازارد.

وسدد توني كروس ركلة حرة من خارج منطقة الجزاء مرت أعلى عارضة برشلونة.

واستمرت التغييرات في الفريقين ودخل خيسوس فاييجر في دفاع ريال مدريد بدلا من ميليتاو.

وأيضا شارك كل من نيكولاس جونزاليس وإيناكي بينا وجيرارد بيكيه وممفيس ديباي وسيرجي روبيرتو بدلا من إريك جارسيا وتير شتيجن وأراوخو ورافينيا وبوسكيتس على الترتيب.

وانفرد فرانك كيسي بالمرمى بعد تمريرة رائعة من ممفيس ديباي لكنه سدد كرة ضعيفة في يد كورتوا مهدرا فرصة إضافة الثاني لبرشلونة في الدقيقة 73.

ومن جديد أهدر برشلونة فرصة إضافة الثاني بعدما انفرد عثمان ديمبيلي بالمرمى لكنه سدد أعلى العارضة.

ومرة أخرى انطلق ديمبيلي وسدد كرة قوية بالقدم اليمنى أبعدها كورتوا ببراعة إلى ركنية.

وفي الوقت بدل الضائع أنقذ كورتوا ريال مدريد مرة جديدة من تلقي الهدف الثاني، بعدما سدد البديل سيرجينيو ديست كرة قوية أبعدها الحارس البلجيكي.

لتنتهي المباراة بفوز برشلونة على ريال مدريد.

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