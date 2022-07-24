موعد مباراة الأهلي أمام مصر للمقاصة في الدوري.. القنوات الناقلة والمعلق

يستعد الأهلي لمواجهة مصر للمقاصة يوم الأربعاء ضمن مباريات الجولة 27 من الدوري المصري.

ويتواجد الأحمر في المركز الثالث برصيد 51 نقطة من 24 مباراة.

بينما يتذيل مصر للمقاصة الترتيب برصيد 15 نقطة من 26 مباراة.

الأهلي فاز في مباراته الأخيرة في الدوري أمام الجونة بهدفين دون مقابل.

بينما تعادل مصر للمقاصة مع طلائع الجيش بنفس النتيجة.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

تقام المباراة الأربعاء 27 يوليو.

ويبدأ اللقاء في التاسعة مساء

ويُلعب على استاد الكلية الحربية.

وتذاع المباراة على قناة أون تايم سبورتس 2.

ويعلق على اللقاء كلا من مؤمن حسن وطارق حسن.

يذكر أن مباراة الدور الأول انتهت بفوز الأهلي بأربعة أهداف دون مقابل.