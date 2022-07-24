بالرباعية.. بيراميدز يوقف انتصارات الإسماعيلي ويواصل مطاردة الزمالك

سحق بيراميدز مضيفه الإسماعيلي بأربعة أهداف دون رد في المباراة التي جمعتهما على استاد الإسماعيلية ضمن منافسات الأسبوع السادس والعشرين للدوري المصري الممتاز.

سجل رباعية عبد الله السعيد في الدقيقة 5 ورمضان صبحي "هدفين" في الدقيقتين 33 و38، ومحمود صابر في الدقيقة 79.

بذلك يرفع بيراميدز رصيده إلى 56 نقطة من 26 مباراة في المركز الثاني، بفارق نقطة عن الزمالك المتصدر الذي يلعب الليلة ضد سموحة، وفارق 5 نقاط عن الأهلي الثالث الذي لعب مباراتين أقل.

على الناحية الأخرى توقفت انتصارات الإسماعيلي بعد آخر فوزين على سموحة (1-0) وفيوتشر (2-1)، ليتراجع إلى المركز الخامس عشر بـ 26 نقطة من 25 مباراة.

الضربة الأولى

مبكرا للغاية، سجل بيراميدز الهدف الأول في الدقيقة الخامسة بتوقيع عبد الله السعيد نجم الإسماعيلي السابق، بعد تمريرة من رمضان صبحي.

وفي الدقيقة 18 حاول الإسماعيلي التعادل برأسية من باهر المحمدي بعد عرضية من عمر الوحش، ولكن مرت بجوار القائم.

أخطر فرص الإسماعيلي أتت في الدقيقة 31 بتسديدة من عبد الرحمن مجدي ارتدت من العارضة، فحاول أحمد مدبولي تحويلها إلى عرضية بالرأس لتصطدم بمدافع بيراميدز علي جبر وتكاد تسكن الشباك، ولكن يتداركها المدافع.

من يهدر يستقبل

سريعا تلقى الإسماعيلي الضربة الثانية بهدف رمضان صبحي، بعد تمريرة حاسمة من عبد الله السعيد هذه المرة في الدقيقة 33.

وفي الدقيقة 35 تحصل الضيوف على ركلة جزاء، بعد ارتطام عرضية حسين السيد بيد عصام صبحي ظهير الإسماعيلي الأيمن داخل المنطقة.

وفي الدقيقة 38 سجل منها رمضان صبحي هدفه الثاني، وثالث أهداف بيراميدز.

زاد الطين بلة بركلة جزاء ثانية بعد عرقلة باهر المحمدي لوليد الكرتي في الدقيقة 45، ليراجعها الحكم محمد عادل عبر تقنية الفيديو ويقرر احتسابها.

هذه المرة تم إنقاذ الدراويش بيد الحارس محمد فوزي، الذي تصدى لتنفيذ رمضان صبحي في الدقيقة 45+3.

بعد النهاية

الشوط الأول قتل المباراة عمليا، وبالتالي لم يشهد الشوط الثاني الكثير من الإثارة.

حاول إسلام عيسى تسجيل الرابع بعد تمريرة فخر الدين بن يوسف في الدقيقة 68، ولكن تصدى فوزي مجددا.

وأتى الهدف الرابع في الدقيقة 79 بتسديدة قوية من محمود صابر، بعد تمريرة من وليد الكرتي.

بذلك يرفع بيراميدز رصيده إلى 56 نقطة من 26 مباراة في المركز الثاني، بفارق نقطة عن الزمالك المتصدر الذي يلعب الليلة ضد سموحة، وفارق 5 نقاط عن الأهلي الثالث الذي لعب مباراتين أقل.

على الناحية الأخرى توقفت انتصارات الإسماعيلي بعد آخر فوزين على سموحة (1-0) وفيوتشر (2-1)، ليتراجع إلى المركز الخامس عشر بـ 26 نقطة من 25 مباراة.

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