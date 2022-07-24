راشفورد: حظيت بإعداد لا يقدر بثمن.. والموسم الماضي سيصبح وقودنا

أبدى ماركوس راشفورد مهاجم مانشستر يونايتد اعتقاده أنه حظي بفترة إعداد "لا تقدر بثمن" تحت قيادة المدرب الجديد إريك تين هاج.

وقال راشفورد في تصريحاته لشبكة سكاي سبورتس: "أشعر باللياقة والقوة. خرجنا من رحلة الإعداد بلا إصابات. بالنسبة لنا هذا كان إيجابيا".

وأضاف "كانت فترة إعداد لا تقدر بثمن بالنسبة لي شخصيا. عادة لا ألحظ ذلك لأننا نلعب في الصيف وبالتالي تتداخل المواسم مع بعضها البعض، ولكن هذا العام حظيت بوقت للراحة والتعافي ذهنيا وبدنيا".

وعن الانتقادات التي تعرض لها الفريق قال راشفورد: "أعتقد أنه من الطبيعي حين لا نؤدي كما يجب علينا أن نتعرض للانتقادات. دائما أقول أني أقوى ناقد لي، وأعلم حين لا ألعب أفضل كرة قدم ممكنة وأعلم متى أحتاج للتحسن".

وأوضح "أشعر أني أكثر جاهزية هذا الموسم. الأمور تصبح صعبة حين تخسر، ونحن لا نحب الخسارة كفريق وأفراد، كأي فريق أو أفراد".

وتابع "حين تخسر المباريات ولا تجمع النقاط يصبح من الصعب الاستمتاع باللعب. أتمنى أن نبدأ هذا الموسم أفضل كثيرا من الماضي، وأن نستغل ما حدث كوقود لنا لنثبت أننا أفضل مما أظهرناه".

وعن المدرب الجديد إريك تين هاج قال راشفورد: "إنه يريدنا أن نكون إيجابيين. يريدنا أن نفعل ك لشيء بطريقة إيجابية، وهذا يعني الكثير من الانطلاقات الهجومية وتبادل المراكز والربط بين الجميع أثناء حيازة الكرة".

وواصل "اللعب بهذه الطريقة ممتع. نحن نستمتع بذلك ونتمنى أن نتمكن من تقديم الأداء نفسه خلال الموسم".

ومر راشفورد بموسم صعب للغاية، بعد أن اختتم فعاليات 2020-2021 بخسارة نهائي كأس الأمم الأوروبية بركلات الترجيح مع منتخب إنجلترا، حيث أهدر إحدى الركلات.

خضع راشفورد -24 عاما- لجراحة في الكتف أبعدته حتى منتصف أكتوبر، ليعود في موسم سيئ للغاية، أنهاه مانشستر يونايتد في المركز السادس.

ويفتتح مانشستر يونايتد موسمه الجديد بمواجهة برايتون يوم الأحد 7 أغسطس، ثم يواجه برينتفورد يوم السبت 13 أغسطس، قبل مواجهة الغريم ليفربول يوم الإثنين 22 أغسطس.

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