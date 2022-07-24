راشفورد: حظيت بإعداد لا يقدر بثمن.. والموسم الماضي سيصبح وقودنا

الأحد، 24 يوليه 2022 - 18:50

كتب : FilGoal

ماركوس راشفورد مانشستر يونايتد

أبدى ماركوس راشفورد مهاجم مانشستر يونايتد اعتقاده أنه حظي بفترة إعداد "لا تقدر بثمن" تحت قيادة المدرب الجديد إريك تين هاج.

وقال راشفورد في تصريحاته لشبكة سكاي سبورتس: "أشعر باللياقة والقوة. خرجنا من رحلة الإعداد بلا إصابات. بالنسبة لنا هذا كان إيجابيا".

وأضاف "كانت فترة إعداد لا تقدر بثمن بالنسبة لي شخصيا. عادة لا ألحظ ذلك لأننا نلعب في الصيف وبالتالي تتداخل المواسم مع بعضها البعض، ولكن هذا العام حظيت بوقت للراحة والتعافي ذهنيا وبدنيا".

أخبار متعلقة
ليون يتعافى من ضربة مانشستر يونايتد بالتعاقد مع تاجليافيكو ديجافو.. أستون فيلا يصدم مانشستر يونايتد بتعادل مثير وديا مدرب أياكس يفسد محاولات مانشستر يونايتد للتعاقد مع أنتوني حوار - فاران: لم أندم على انتقالي إلى مانشستر يونايتد.. ولا نتحدث عن رحيل رونالدو

وعن الانتقادات التي تعرض لها الفريق قال راشفورد: "أعتقد أنه من الطبيعي حين لا نؤدي كما يجب علينا أن نتعرض للانتقادات. دائما أقول أني أقوى ناقد لي، وأعلم حين لا ألعب أفضل كرة قدم ممكنة وأعلم متى أحتاج للتحسن".

وأوضح "أشعر أني أكثر جاهزية هذا الموسم. الأمور تصبح صعبة حين تخسر، ونحن لا نحب الخسارة كفريق وأفراد، كأي فريق أو أفراد".

وتابع "حين تخسر المباريات ولا تجمع النقاط يصبح من الصعب الاستمتاع باللعب. أتمنى أن نبدأ هذا الموسم أفضل كثيرا من الماضي، وأن نستغل ما حدث كوقود لنا لنثبت أننا أفضل مما أظهرناه".

وعن المدرب الجديد إريك تين هاج قال راشفورد: "إنه يريدنا أن نكون إيجابيين. يريدنا أن نفعل ك لشيء بطريقة إيجابية، وهذا يعني الكثير من الانطلاقات الهجومية وتبادل المراكز والربط بين الجميع أثناء حيازة الكرة".

وواصل "اللعب بهذه الطريقة ممتع. نحن نستمتع بذلك ونتمنى أن نتمكن من تقديم الأداء نفسه خلال الموسم".

ومر راشفورد بموسم صعب للغاية، بعد أن اختتم فعاليات 2020-2021 بخسارة نهائي كأس الأمم الأوروبية بركلات الترجيح مع منتخب إنجلترا، حيث أهدر إحدى الركلات.

خضع راشفورد -24 عاما- لجراحة في الكتف أبعدته حتى منتصف أكتوبر، ليعود في موسم سيئ للغاية، أنهاه مانشستر يونايتد في المركز السادس.

ويفتتح مانشستر يونايتد موسمه الجديد بمواجهة برايتون يوم الأحد 7 أغسطس، ثم يواجه برينتفورد يوم السبت 13 أغسطس، قبل مواجهة الغريم ليفربول يوم الإثنين 22 أغسطس.

اقرأ أيضا:

لاعب مانشستر يونايتد يقترب من الرحيل

شيء يقلق فيتوريا بعد متابعة القمة

مدرب نانت يتحدث عن مصطفى محمد

مدرب سموحة يعلق على مواجهة الزمالك

ماركوس راشفورد الدوري الإنجليزي مانشستر يونايتد
نرشح لكم
توخيل: نستحق الخسارة أمام أرسنال وأشعر بالقلق سكاي: المجبري يقترب من الرحيل عن يونايتد معارا كلوب يدافع عن نونيز ويعد جماهير ليفربول بعدما هز الشباك لأول مرة.. جوارديولا يسهب في الإشادة بـ هالاند "الخطأ يساوي الهجوم على عائلتك".. لماذا كاد روبرتسون أن يحذف حسابه على تويتر تايمز: أتليتكو يحاول إفساح المكان لـ رونالدو ببيع جريزمان كلوب: صلاح لا يحتاج للفترة التحضيرية.. وهذا هو الفارق بين بداية آخر موسمين تين هاج: ما حدث أمام أستون فيلا درس للاعبين.. لم نكن جيدين
أخر الأخبار
ممر شرفي لـ الشناوي الأفضل داخل إفريقيا 10 دقيقة | الكرة المصرية
راشفورد: حظيت بإعداد لا يقدر بثمن.. والموسم الماضي سيصبح وقودنا 15 دقيقة | الدوري الإنجليزي
متعب يوجه رسائل قوية للاعبي الأهلي "اعيدوا تقييم أنفسكم.. لم تحققوا شيئا إلى الآن" 39 دقيقة | الكرة المصرية
مباشر في الدوري - الإسماعيلي (0) - (2) بيراميدز.. رمضان مجددا 42 دقيقة | الكرة المصرية
لابورتا: أعتقد أن حكاية ميسي مع برشلونة لم تنته بعد ساعة | الدوري الإسباني
مباشر في الدوري - الأهلي (0) - (0) الجونة.. تقنية الفيديو تتدخل ساعة | الكرة المصرية
كرة سلة – رجال الأرز برأس مرفوع.. لبنان يخسر لقب آسيا أمام أستراليا ساعة | كرة سلة
التشكيل - محارب وإيدي يعوضان غياب رزق ونور السيد لـ الجونة أمام الأهلي ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 في الجول يكشف أسباب غياب سداسي الزمالك عن مواجهة الأهلي في نهائي الكأس 2 مرتضى: أتممنا ضم 9 لاعبين لـ الزمالك.. وليس لدي علاقة بما حدث في الشوط الثاني ضد الأهلي 3 كرة يد - الكشف عن مجموعة مصر في بطولة العالم وموعد المباريات.. الافتتاح أمام كرواتيا 4 خبر في الجول - خصومات مالية وتجميد مستحقات.. قرارات الأهلي بعد خسارة كأس مصر