سكاي: المجبري يقترب من الرحيل عن يونايتد معارا

الأحد، 24 يوليه 2022 - 14:45

كتب : FilGoal

حنبعل المجبري تونس أمم إفريقيا

اقترب اللاعب التونسي حنبعل المجبري من الرحيل عن صفوف مانشستر يونايتد الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

حنبعل المجبري

النادي : مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

وذكرت شبكة أخبار "سكاي سبورتس" أن المجبري أصبح قريبا من الرحيل على سبيل الإعارة عن صفوف مانشستر يوناتيد.

وحتى يضمن اللاعب البالغ من العمر 19 عاما اللعب بشكل منتظم سيكون عليه الخروج للإعارة.

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وتهتم أندية وست بروميتش ألبيون وبرمنجهام سيتي وميلوول وميدلسبره بالتعاقد مع المجبري.

وشارك المجبري مع مانشستر يونايتد مرتين في نهاية الموسم الماضي في الدوري الإنجليزي.

ومع منتخب تونس لعب المجبري 16 مباراة بقميص نسور قرطاج لم يسجل خلالها أي هدف.

ويعد المجبري أحد نجوم منتخب تونس في الوقت الحالي وأصبح أساسيا في الفترة الماضية مع نسور قرطاج، وشارك في مباريات كأس العرب في قطر، وكذلك كأس الأمم الإفريقية في الكاميرون.

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