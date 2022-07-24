مدرب سموحة لـ في الجول: سنحاول الفوز على الزمالك مثل الأهلي

الأحد، 24 يوليه 2022 - 13:12

كتب : هاني العوضي

الزمالك - سموحة

شدد أحمد صالح المدرب العام لـ سموحة على أن فريقه سيلعب على الفوز عندما يواجه الزمالك.

ويلعب سموحة ضد الزمالك مساء اليوم في الجولة الـ26 من الدوري المصري، في المباراة التي تقام في استاد القاهرة الدولي.

وقال صالح لـFilGoal.com: "مباراة الزمالك لن تكون سهلة، هدفنا الفوز وحصد النقاط الثلاث لأننا نلعب على المربع الذهبي".

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وأضاف "أشرف بنشرقي غيابه مؤثر على الزمالك لكن الفريق الأبيض لديه البدائل".

وواصل "لن ندافع أمام الزمالك وسنحاول تكرار ما فعلناه أمام الأهلي رغم أن كل مباراة لها ظروفها الخاصة".

وأكمل "يغيب عنا 4 لاعبين أمام الزمالك وهم الهاني سليمان وحسين فيصل وحمدي علاء وصديق كالابا".

وأتم تصريحاته "طريقتنا سيتم تحديدها بناء على طريقة وأسلوب فيريرا في المباراة".

الزمالك يحتل صدارة الدوري برصيد 57 نقطة، ويأتي سموحة في المركز الخامس برصيد 39 نقطة.

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