بعد مشاركته الأولى.. مدرب نانت يتحدث عن مصطفى محمد

الأحد، 24 يوليه 2022 - 15:03

كتب : FilGoal

مصطفى محمد مع نانت الفرنسي

تحدث أنطوان كومبواريه مدرب فريق نانت عن لاعبه الجديد مصطفى محمد، بعدما خاض أول مباراة مع الفريق، وأوضح أنه ينتظر منه التأقلم مع الفريق في أقرب فرصة.

وتغلب نانت الفرنسي على مواطنه لوريان بهدفين دون رد في مباراة ودية استعدادا الموسم الجديد، وشهد اللقاء مشاركة مصطفى محمد للمرة الأولى بقميص نانت، حيث حل بديلا في الشوط الثاني.

وقال كومبواريه في تصريحات نشرتها صحيفة لو تيليجرام الفرنسية: "نتعامل مع مصطفى محمد بحذر لأنه انضم للفريق قبل أيام".

أخبار متعلقة
توخيل: نستحق الخسارة أمام أرسنال وأشعر بالقلق سكاي: المجبري يقترب من الرحيل عن يونايتد معارا بعدما هز الشباك لأول مرة.. جوارديولا يسهب في الإشادة بـ هالاند كلوب يدافع عن نونيز ويعد جماهير ليفربول

وأضاف "نعلم أنه بدأ التدريبات مع جالاتا سراي منذ 4 يوليو، ولعب مباراتين وديتين حيث لعب لنحو نصف ساعة في كل مباراة".

وأوضح مدرب نانت أن جهازه الفني يعتني بالمهاجم المصري في التدريبات، وشدد على أنه يحتاج لمجهود إضافي حتى يندمج مع الفريق سريعا.

وأتم "أعتقد أن مصطفى محمد سيتأقلم مع باقي الفريق بمرور الوقت".

وأكمل مصطفى محمد انتقاله من جالاتا سراي التركي إلى نانت رسميا يوم الخميس على سبيل الإعارة لموسم مع أحقية الشراء.

وأعلن النادي الفرنسي أن المهاجم سيرتدي الرقم 31.

وعلم FilGoal.com في وقت سابق أن الاتفاق تم على انتقال مصطفى محمد إلى نانت معارا لمدة موسم مقابل 250 ألف يورو مع أحقية شراء بقيمة 5 ملايين و750 ألف يورو.

وسجل مصطفى 17 هدفا وصنع خمسة في 57 مباراة خاضها مع جالاتا سراي.

ولم يتوج مصطفى محمد مع جالاتاسراي بأي بطولة.

واحتل نانت الموسم المنقضي المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 55 نقطة.

ويشارك الفريق الفرنسي الموسم المقبل في الدوري الأوروبي بعدما توج بلقب كأس فرنسا على حساب نيس.

اقرأ أيضا

كواليس جلسة الخطيب مع لاعبي الأهلي

رسالة قوية من طارق حامد

حقيقة الخلاف بين سيد عبد الحفيظ وحسام غالي

قائمة الأهلي لمواجهة الجونة

قائمة الزمالك لمواجهة سموحة

مصطفى محمد نانت أنطوان كومبواريه
نرشح لكم
بمشاركة تريزيجيه.. طرابزون سبور يسقط أمام تورينو بثلاثية ودية كلوب: صلاح لا يحتاج للفترة التحضيرية.. وهذا هو الفارق بين بداية آخر موسمين الودية الثالثة.. مرموش يشارك في فوز ساحق لـ فولفسبورج على برينتفورد كابيلو: صفقة نابولي الجديدة تذكرني ببدايات محمد صلاح للمرة الأولى.. مصطفى محمد يشارك في فوز نانت الودي على لوريان حجازي والصفقة الجديدة على رأس قائمة اتحاد جدة في معسكر النمسا كلوب مازحا: عقد صلاح ينص على الكرم.. ونونيز وجد صندوق باندورا الأناكوندا إلى فرنسا.. مصطفى محمد ينضم إلى نانت
أخر الأخبار
ليفاندوفسكي: أشعر أنني انضممت لـ برشلونة منذ شهور 13 دقيقة | الدوري الإسباني
تشافي: ليفاندوفسكي تأقلم سريعا.. ورافينيا قادر على صناعة الفارق 41 دقيقة | الكرة الأوروبية
وكيل فيتوريا لـ في الجول: المدرب قلق بسبب إجهاد اللاعبين بعدما شاهد القمة 47 دقيقة | منتخب مصر
تقرير سعودي: فابيو أبرو ينضم لمعسكر خورفكان ويرفض العودة للباطن ساعة | الوطن العربي
بعد مشاركته الأولى.. مدرب نانت يتحدث عن مصطفى محمد 2 ساعة | المحترفون
توخيل: نستحق الخسارة أمام أرسنال وأشعر بالقلق 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
سكاي: المجبري يقترب من الرحيل عن يونايتد معارا 2 ساعة | ميركاتو
كلوب يدافع عن نونيز ويعد جماهير ليفربول 3 ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 في الجول يكشف أسباب غياب سداسي الزمالك عن مواجهة الأهلي في نهائي الكأس 2 مرتضى: أتممنا ضم 9 لاعبين لـ الزمالك.. وليس لدي علاقة بما حدث في الشوط الثاني ضد الأهلي 3 كرة يد - الكشف عن مجموعة مصر في بطولة العالم وموعد المباريات.. الافتتاح أمام كرواتيا 4 خبر في الجول - خصومات مالية وتجميد مستحقات.. قرارات الأهلي بعد خسارة كأس مصر