بعد مشاركته الأولى.. مدرب نانت يتحدث عن مصطفى محمد

تحدث أنطوان كومبواريه مدرب فريق نانت عن لاعبه الجديد مصطفى محمد، بعدما خاض أول مباراة مع الفريق، وأوضح أنه ينتظر منه التأقلم مع الفريق في أقرب فرصة.

وتغلب نانت الفرنسي على مواطنه لوريان بهدفين دون رد في مباراة ودية استعدادا الموسم الجديد، وشهد اللقاء مشاركة مصطفى محمد للمرة الأولى بقميص نانت، حيث حل بديلا في الشوط الثاني.

وقال كومبواريه في تصريحات نشرتها صحيفة لو تيليجرام الفرنسية: "نتعامل مع مصطفى محمد بحذر لأنه انضم للفريق قبل أيام".

وأضاف "نعلم أنه بدأ التدريبات مع جالاتا سراي منذ 4 يوليو، ولعب مباراتين وديتين حيث لعب لنحو نصف ساعة في كل مباراة".

وأوضح مدرب نانت أن جهازه الفني يعتني بالمهاجم المصري في التدريبات، وشدد على أنه يحتاج لمجهود إضافي حتى يندمج مع الفريق سريعا.

وأتم "أعتقد أن مصطفى محمد سيتأقلم مع باقي الفريق بمرور الوقت".

وأكمل مصطفى محمد انتقاله من جالاتا سراي التركي إلى نانت رسميا يوم الخميس على سبيل الإعارة لموسم مع أحقية الشراء.

وأعلن النادي الفرنسي أن المهاجم سيرتدي الرقم 31.

وعلم FilGoal.com في وقت سابق أن الاتفاق تم على انتقال مصطفى محمد إلى نانت معارا لمدة موسم مقابل 250 ألف يورو مع أحقية شراء بقيمة 5 ملايين و750 ألف يورو.

وسجل مصطفى 17 هدفا وصنع خمسة في 57 مباراة خاضها مع جالاتا سراي.

ولم يتوج مصطفى محمد مع جالاتاسراي بأي بطولة.

واحتل نانت الموسم المنقضي المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 55 نقطة.

ويشارك الفريق الفرنسي الموسم المقبل في الدوري الأوروبي بعدما توج بلقب كأس فرنسا على حساب نيس.

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Vous l'attendiez, il est bien là !



🎥 Revivez les premiers pas de @mmostafa_11 à la Jonelière 👇 pic.twitter.com/cWPJa5Pl0T — FC Nantes (@FCNantes) July 22, 2022

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