التشكيل - عودة فوزي لحراسة مرمى الإسماعيلي.. وإسلام عيسى أساسي مع بيراميدز

عاد محمد فوزي لحراسة مرمى الإسماعيلي بعد غيابه عن مباراة الفريق الأخيرة أمام فيوتشر في الدوري.

كما يبدأ إسلام عيسى أساسيا مع بيراميدز بعد غياب في آخر مباراتين في الدوري.

ويستضيف الإسماعيلي فريق بيراميدز ضمن مباريات الجولة 26 من مسابقة الدوري.

وجاء تشكيل الإسماعيلي تحت قيادة حمزة الجمل كالآتي:

حراسة المرمى: محمد فوزي

الدفاع: محمد دسوقي - باهر المحمدي - محمد نصر - عصام صبحي

الوسط: محمد بيومي - حسن ياسين - عمر الوحش - أحمد مدبولي

الهجوم: عبد الرحمن مجدي - محمد الشامي

بينما تشكيل بيراميدز بقيادة تاكيس جونياس كالآتي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

الدفاع: أحمد توفيق - علي جبر - أسامة جلال - حسين السيد

الوسط: وليد الكرتي - بلاتي توريه - رمضان صبحي - عبد الله السعيد - إسلام عيسى

الهجوم: فخر الدين بن يوسف

ويحتل الإسماعيلي المركز الثالث عشر برصيد 26 نقطة من 24 مباراة.

ويحتل بيراميدز المركز الثاني برصيد 53 نقطة من 25 مباراة، بفارق 4 نقاط عن الزمالك المتصدر بنفس عدد المباريات، و5 نقاط عن الأهلي الثالث الذي لعب مباراتين أقل.

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