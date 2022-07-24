ليفاندوفسكي: أشعر أنني انضممت لـ برشلونة منذ شهور

لا يشعر روبرت ليفاندوفسكي مهاجم برشلونة الجديد بالغربة في صفوف ناديه الإسباني الذي انضم له قبل أيام، حسب وصفه.

وشارك ليفاندوفسكي لأول مرة بقميص برشلونة في مباراة الكلاسيكو الودية التي أقيمت بالولايات المتحدة وفاز فيها برشلونة على ريال مدريد بهدف دون مقابل.

وقال ليفاندوفسكي في تصريحات لقناة ناديه: "أشعر بسعادة بالغة، بسبب الفوز والمشاركة الأولى والفوز رغم أنها مباراة ودية".

وأضاف "مباراة الكلاسيكو لها قيمتها حتى لو كانت ودية، نحن سعداء بالشكل الذي ظهرنا به ضد ريال مدريد".

وتابع "لأ أشعر أنني انضممت إلى برشلونة منذ أيام، بل منذ عدة أشهر، هناك دعم كبير للغاية من زملائي والجهاز الفني بقيادة تشافي هيرنانديز".

وأكمل "برشلونة يفكر دائما في الانتصارات، لدينا هذه العقلية، وأعتقد أننا سنحظى بموسم رائع".

وكان تشافي قد أسهب في الإشادة بمهاجمه الجديد عقب لقاء الكلاسيكو.

وقال تشافي في تصريحات لوسائل الإعلام: "ليفاندوفسكي نجم عالمي انضم إلينا وأظهر تواضعه الشديد".

وأضاف "روبرت قادم لمساعدتنا، وأعتقد أنه تأقلم بسرعة هائلة مع الفريق".

برشلونة تعاقد مع ليفاندوفسكي قادما من بايرن ميونيخ الألماني.

وأوضح برشلونة عبر موقعه الرسمي أن الصفقة كلفته 45 مليون يورو بالإضافة لخمسة ملايين أخرى كمتغيرات.

وأشار برشلونة إلى أن المهاجم البولندي وقع على عقد يربطه بالنادي لأربع سنوات مقبلة.

وذكر النادي الكتالوني أن قيمة الشرط الجزائي في تعاقد ليفاندوفسكي ستكون 500 مليون يورو.

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