تشافي: ليفاندوفسكي تأقلم سريعا.. ورافينيا قادر على صناعة الفارق

يشعر تشافي هيرنانديز المدير الفني لبرشلونة أن روبرت ليفاندوفسكي تأقلم مع الفريق سريعا، بعدما شارك لأول مرة مع البلوجرانا يوم الأحد.

وشارك ليفاندوفسكي في الشوط الأول من مباراة الكلاسيكو الودية التي أقيمت بالولايات المتحدة وفاز فيها برشلونة على ريال مدريد بهدف دون مقابل.

وقال تشافي في تصريحات لوسائل الإعلام عقب الكلاسيكو الودي: "ليفاندوفسكي نجم عالمي انضم إلينا وأظهر تواضعه الشديد".

وأضاف "روبرت قادم لمساعدتنا، وأعتقد أنه تأقلم بسرعة هائلة مع الفريق".

وتابع "هل رأيتم ما فعله رافينيا، إنه قادر على صناعة الفارق دائما، يتحرك باستمرار ويمكنه اللعب كجناح في كلا الجانبين".

البرازيلي رافينيا سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 27.

وعن الفوز على ريال مدريد، أوضح تشافي "بالنسبة لي، هنا في برشلونة، لا توجد مباريات ودية".

وأكمل "لعبنا ضد ريال مدريد، وكنا نرغب في الفوز، وهو ما حققناه بالفعل بعد أداء جيد للغاية".

وأتم "كنا أفضل من ريال مدريد، وهناك بوادر إيجابية ظهرت في المباراة رغم وجود بعض الأمور التي يجب تحسينها، خاصة في الجانب البدني".

وبدأت المباراة بمستوى متوسط من الفريقين دون خطورة حقيقية على المرمى، ولكن مع سيطرة أكثر من برشلونة.

وسدد فالفيردي كرة صاروخية مرت أعلى مرمى تير شتيجن في فرصة خطيرة أولى لريال مدريد.

وأخطأ كامافينجا في التمرير ليقطع أنسو فاتي الكرة وينطلق منفردا نحو مرمى كورتوا، لكنه سدد بعيدا عن الشباك مهدرا فرصة خطيرة لبرشلونة.

هدف صاروخي

ونجح رافينيا في تسجيل هدف فوز برشلونة في الدقيقة 27 بعدما استغل خطأ ميليتاو في التمرير، ثم أطلق قذيفة بالقدم اليسرى ذهبت على يسار كورتوا ولم يستطع التصدي لها.

ونشبت مشادة قوية بين لاعبي الفريقين بعد عرقلة فينيسيوس أثناء انطلاقة نحو مرمى برشلونة من قبل جوردي ألبا.

الشوط الثاني

ومع بداية الشوط الثاني دخل الثنائي عثمان ديمبيلي وبيير إيمريك أوباميانج بدلا من فاتي وليفاندوفسكي في صفوف برشلونة.

كذلك شارك أليخاندو بالدي وفرانك كيسي وفرينكي دي يونج بدلا من كريستينسن وجوردي ألبا وبابلو جافي.

وفي ريال مدريد دخل 6 لاعبين دفعة واحدة وهم ماركو أسينسيو وتوني كروس ولوكا مودريتش وفيرلاند ميندي وناتشو وكاسيميرو، بدلا من تشواميني وكامافينجا وفالفيردي وروديجير وألابا وهازارد.

وسدد توني كروس ركلة حرة من خارج منطقة الجزاء مرت أعلى عارضة برشلونة.

واستمرت التغييرات في الفريقين ودخل خيسوس فاييجر في دفاع ريال مدريد بدلا من ميليتاو.

وأيضا شارك كل من نيكولاس جونزاليس وإيناكي بينا وجيرارد بيكيه وممفيس ديباي وسيرجي روبيرتو بدلا من إريك جارسيا وتير شتيجن وأراوخو ورافينيا وبوسكيتس على الترتيب.

وانفرد فرانك كيسي بالمرمى بعد تمريرة رائعة من ممفيس ديباي لكنه سدد كرة ضعيفة في يد كورتوا مهدرا فرصة إضافة الثاني لبرشلونة في الدقيقة 73.

ومن جديد أهدر برشلونة فرصة إضافة الثاني بعدما انفرد عثمان ديمبيلي بالمرمى لكنه سدد أعلى العارضة.

ومرة أخرى انطلق ديمبيلي وسدد كرة قوية بالقدم اليمنى أبعدها كورتوا ببراعة إلى ركنية.

وفي الوقت بدل الضائع أنقذ كورتوا ريال مدريد مرة جديدة من تلقي الهدف الثاني، بعدما سدد البديل سيرجينيو ديست كرة قوية أبعدها الحارس البلجيكي.

لتنتهي المباراة بفوز برشلونة على ريال مدريد.

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